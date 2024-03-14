Гладков: В белгородском селе Прохоровка сдетонировали два беспилотника ВСУ

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Два украинских беспилотника сдетонировали в селе Прохоровка Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. <...> Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий. Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - посечены фасад и забор. <...> На месте работают оперативные службы», — написал Гладков в своём Telegram-канале.Ранее власти Белгородчины объявили о введении ракетной опасности на территории региона.
Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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