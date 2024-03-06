В российском регионе объявлена ракетная опасность из-за угроз атак ВСУ

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Сирена ракетной опасности запущена в Белгородском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Он обратился к жителям области и призвал их не покидать дома или укрыться в помещениях со сплошными стенами.
Гладков вскоре сообщил, что система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе неподалеку от села Ближнее. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Ранее сообщалось, что в Курской области загорелся склад горюче-смазочных материалов. Причиной пожара стал украинский беспилотник. В настоящее время информации о пострадавших нет.
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Гладков вскоре сообщил, что система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе неподалеку от села Ближнее. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле нет.
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Анастасия Хохлова