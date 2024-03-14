Власти Курской и Белгородской областей объявили об опасности атаки БПЛА и ракет

Власти Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников. Кроме того, ракетная опасность объявлена в Белгородской области.













Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.



