Власти Курской и Белгородской областей объявили об опасности атаки БПЛА и ракет

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Власти Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников. Кроме того, ракетная опасность объявлена в Белгородской области.
Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев