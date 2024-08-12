Гладков: жителей Краснояружского района начали перемещать из-за активности ВСУ

Фото: iStock/~UserGI15632523
Из-за активности боевиков Вооруженных сил Украины жителей Краснояружского района начали перемещать. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор записал видеообращение, в котором выразил обеспокоенность ситуацией.
По его словам, для того, чтобы обезопасить население, власти начинают перемещать людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места.
В минувшее воскресенье Гладков сообщал, что украинская сторона за прошедшие сутки обстреляла территорию Белгородской области около 150 снарядами, кроме того, было зафиксировано 50 атак с применением дронов.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Читайте также:
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Появились новые сведения об ударе по Запорожской атомной электростанции
ВСУ оказались в плачевном положении
«Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! У нас тревожное утро: активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают всё, чтобы справиться с возникшей угрозой», — отметил Гладков.
По его словам, для того, чтобы обезопасить население, власти начинают перемещать людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места.
В минувшее воскресенье Гладков сообщал, что украинская сторона за прошедшие сутки обстреляла территорию Белгородской области около 150 снарядами, кроме того, было зафиксировано 50 атак с применением дронов.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Читайте также:
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Появились новые сведения об ударе по Запорожской атомной электростанции
ВСУ оказались в плачевном положении
Дарья Осипова