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Вооруженные силы Украины оказались в плачевном положении между Нью-Йорком и Торецком. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
По его словам, у ВС РФ серьезные успехи. Боевики пытались контратаковать в районе Нью-Йорка — это южнее Торецка, однако попытки не увенчались успехом.
Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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«Мы продолжаем на торецком направлении давить противника. Сейчас на севере Нью-Йорка как раз ведутся боевые действия», — сказал он.
Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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Дарья Осипова