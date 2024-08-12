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Появились новые сведения об ударе по Запорожской атомной электростанции

Рогов: полностью ликвидировано возгорание градирни Запорожской АЭС
12 августа 2024, 07:23
Фото: iStock/Wlad74

Фото: iStock/Wlad74

Пожар на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), полностью ликвидирован. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Вечером 11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

«Возгорание градирни Запорожской АЭС, возникшее после атаки со стороны ВСУ, полностью ликвидировано», — написал Рогов.



Запорожская АЭС — самая большая атомная станция в Европе, имеет 6 энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

После атаки на ЗАЭС официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Киева по Запорожской атомной электростанции. По ее словам, украинские власти прибегли к ядерному терроризму после того, как «под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 18 БПЛА ВСУ
12 августа 2024, 07:32

Фото: iStock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Курской областью, пять – над Белгородской областью, два – над Воронежской областью.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Появились новые сведения об ударе по Запорожской атомной электростанции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские врачи спасли украинского солдата в крайне тяжелом состоянии
12 августа 2024, 06:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российские врачи спасли попавшего в плен в Клещеевке украинского солдата, проведя сложную операцию. Об этом РИА Новости сообщил врач-анестезиолог-реаниматолог Сергей.
По его словам, боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Куришко был доставлен к врачу в крайне тяжелом состоянии из-за ранения в живот.

«Длительная операция на кишечнике, остановка кровотечения из левой доли печени – фактически пациент потерял один объем циркулирующей крови», – рассказал Сергей.

Пленный Куришко поблагодарил российских медиков за помощь.

Ранее российские военнослужащие захватили снайпера ВСУ Ларису Ходаковскую и вызволили ее из рук товарищей. По ее словам, она была снайпером в 111-й бригаде, где ей пришлось жить в ужасных условиях.

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#всу
#украина
#врач
#операция
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Бывший разведчик рассказал о французских наемниках в «Азове»*
Бывший разведчик Чинкуини: французы числятся в том числе в «Азове»*
12 августа 2024, 04:07

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Французские наемники также входят в состав батальона «Азов»* сообщил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. Он рассказал агентству ТАСС, что иностранцы принадлежали к разным подразделениям и «часто переводились».
По его словам, на данный момент на Украине действуют 75 французских граждан в военной форме. Чинкуини утверждает, что по меньшей мере десяти из них уже нет в живых.

Он добавил, что наемники часто возвращались во Францию, но 21 из тех, кто вернулся хотя бы раз, «вероятно, не захотел возвращаться в Украину».

Ранее стало известно, что Польша помогала вербовать наемников, выдавая украинским беженцам вид на жительство.

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#разведка
#наемники
#украина
#всу
#франция
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В Луганске захоронили бойцов, погибших при выполнении задач в зоне СВО
11 августа 2024, 22:48

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Останки бойцов спецоперации захоронены на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» в Луганской народной республике, пишет РИА Новости. Церемонию организовали при поддержке региональной Военной комендатуры, а также СК России.
«Сегодня мы прощаемся с нашими павшими героями, отдавшими жизнь за нас и наше будущее. Важно это не только для ЛНР, но и каждого человека. Донбасс и Россия стоят не только на страже своей земли, но и всего мира, против нас воюют не просто силы Украины, НАТО и Европы, а силы зла, которые пытаются изменить мир в худшую сторону», — сказала региональный омбудсмен Анна Сорока.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация украинской республики. Президент России Владимир Путин озвучил мирный план по урегулированию конфликта. Согласно ему, Украина должна отказаться от членства в НАТО, вывести войска с территорий РФ и снять с России все санкции.

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#россия
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#вс рф
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Подпольщики: ВС РФ ударили по ВЧ со складами боекомплектов в Одессе
11 августа 2024, 21:13

Фото: istockphoto/RamonCast

ВС РФ ударили по воинской части в Одессе, где располагались склады с боекомплектами, проинформировал в Telegram-канале подпольщик Сергей Лебедев.
«Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское. Там находился военная часть. А в части, кто бы мог подумать — склады с БК», — сказано в публикации.

Ранее эвакуированная жительница Суджи в Курской области рассказала, что украинские боевики били по гражданским зданиям и жилым домам. В частности, враг разбил МФЦ.

Россия продолжает спецоперацию на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на отчаянный шаг, напав 6 августа на Курскую область.

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#новости
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Полк «Ахмат-Чечня» уничтожил колонну техники ВСУ в Курской области
Кадыров: полк «Ахмат-Чечня» и морпехи уничтожили колонну техники ВСУ под Курском
11 августа 2024, 20:34

Фото: сайт Кремля

Колонну техники ВСУ в Курской области уничтожили бойцы полка «Ахмат-Чечня». По сообщению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, российские военные получили технику натовского образца.
«Характер амуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы», — написал Кадыров.

По его словам, враг рассчитывал долго находиться на российской территории, однако просчитался. Политик отметил профессионализм бойцов РФ.

Ранее Кадыров заявлял, что при необходимости готов принять беженцев из-под Курска. Глава Чечни сообщал, что эвакуированным отправили вещи первой необходимости и продукты.

Украинские неонацисты напали на Курскую область 6 августа. По оценкам аналитиков, у ВСУ заканчиваются силы, а киевский режим отчаялся.

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Смирнов: народные дружины обеспечивают безопасность под Курском
11 августа 2024, 20:16

Фото: istockphoto/N-sky

Дружинники оказывают помощь в обеспечении безопасности под Курском, сообщает врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. Чиновник подчеркнул, что сюда прибывают дополнительные средства и силы. Военнослужащие также обеспечивают безопасность гражданского населения.
«Особое внимание уделили участию добровольной народной дружины в стабилизации обстановки», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что мирному населению оказывают помощь волонтеры. Добровольцы вывозят людей из опасных районов по заявкам, закупают медикаменты, продукты и все необходимое. Помимо этого, участники волонтерских движений помогают нуждающимся в размещении во временных пунктах.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа, на приграничных территориях идут бои.

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#курская область
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Женщину-боевика ВСУ тяжело ранили в Курской области
«Военное дело»: женщина-боевик ВСУ получила тяжелое ранение под Курском
11 августа 2024, 19:42

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

По сети распространились кадры с женщиной-боевиком ВСУ, которую тяжело ранили под Курском. По сообщению Telegram-канала «Военное дело», речь идет о некой Яне З., которая является оператором FPV-дронов в армии Украины. На одном снимке женщина в военной форме смотрит в объектив, на другом она уже в больнице, а ее лицо изуродовано.
«Сходила на Курск». «Мамочка, восстанавливаюсь», — говорится в публикации украинки.

Ожесточенные бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинские неонацисты попытались прорвать оборону ВС РФ. По оценке аналитиков, Киев отчаялся, поэтому решился на подобный шаг. В ООН подчеркнули, что такие действия киевского режима только усиливают напряженность.

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#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
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В России идентифицировали попавшую в дом в Курске ракету
ТАСС: попавшая в жилой дом в Курске ракета идентифицирована как «Точка-У»
11 августа 2024, 19:23

Фото: Минобороны РФ

Российские специалисты выяснили, что обломки снаряда, выпущенного ВСУ по жилому дому в Курске, принадлежат ракете тактического комплекса «Точка-У». Об этом пишет ТАСС.
Напомним, украинская сторона нанесла массированный удар по Курской области минувшей ночью. Система ПВО сбила снаряды противника, однако один из обломков угодил в жилой многоквартирный дом.

В результате происшествия 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Прежде сообщалось, что подразделения «Ахмата» прибыли в Курскую область и приступили к уничтожению техники ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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