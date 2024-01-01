Глава ДНР Пушилин: четыре человека погибли и 13 ранены при обстреле Донецка ВСУ

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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что 4 человека погибли, 13 получили ранения во время обстрела Донецка украинскими войсками.
По словам Пушилина, всем раненым и пострадавшим оказывается необходимая помощь. Ранее сообщалось о трех погибших.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что только террористическое зверье могло обстрелять Донецк в новогоднюю ночь.
Напомним, представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. При этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о семи раненых в результате обстрела Донецка ВСУ в новогоднюю ночь.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что только террористическое зверье могло обстрелять Донецк в новогоднюю ночь.
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Екатерина Коршунова