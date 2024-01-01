При обстреле Донецка погибли три человека, семь ранены

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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о семи раненых в результате обстрела Донецка ВСУ в новогоднюю ночь. Об этом пишут РИА Новости.
«По предварительной информации, на данный момент семь раненых», — говорится в публикации.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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