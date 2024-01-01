ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО после Нового года

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После Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своём Телеграм-канале.
В публикации говорится, что в воскресенье, 31 декабря, из реактивной ракеты залпового огня по Донецку было выпущено 20 ракет.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк: выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян