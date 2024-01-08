Глава ДНР Пушилин заявил о необходимости освобождения Одессы и Николаева

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Владимир Астапкович
Ошибку касательно принадлежности Украине Одессы и Николаева необходимо исправить, эти русские города должны быть освобождены. Об этом 8 января заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Это наши русские города, которые в силу разных обстоятельств, причём, может быть, и ошибок <...> советского руководства, отдельных деятелей, вот к этому всё это привело», — заявил Пушилин.По словам главы ДНР, Одессу основала императрица Екатерина II в 1794 году, а территория Николаева была отвоёвана в русско-турецкого конфликта.
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что операция по взятию Одессы может занять у российских войск три-четыре месяца.
На сегодняшний день Россия имеет потенциал форсировать Днепр и, соответственно, также двинуться вдоль Черного моря с целью освобождения Николаева, Одессы, вообще черноморской части побережья, которая сейчас контролируется Украиной, но исторически всегда принадлежала России, подчеркнул он. Эксперт отметил важность и необходимость данной операции для нашей страны, так как без контроля над Черноморским побережьем невозможно говорить о безопасности для флота и судоходства.
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