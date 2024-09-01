Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 158 украинских БПЛА

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Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских дронов над 15 регионами РФ, в том числе Москвой. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве пояснили, что над Курской областью было сбито 46 вражеских беспилотников, над Брянской областью — 34, над Воронежской областью — 28, над Белгородской областью — 14 и над Рязанской областью — восемь. Российская система противовоздушной обороны также сбила 7 БПЛА над Московской областью и 5 над Калужской областью.
Ранее сообщалось, что украинский дрон был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что украинский дрон был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова