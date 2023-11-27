Глава Можайского округа Мордвинцев поздравил с Днём матери родственниц участников СВО

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Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев поздравил в воскресенье с Днём матери мам и жён участников спецоперации. Он поблагодарил их за мудрость и стойкость.
«Такие встречи всегда по-особенному волнительны. Эти сильные духом женщины поддерживают своих героев, верят в победу и с нетерпением ждут их возвращения. На встрече присутствовали бойцы, которые сейчас находятся в отпуске. Ребята поделились новостями с передовой», – написал Мордвинцев в своём телеграм-канале.По его словам, главная задача сейчас – создать надёжный тыл, поддерживать военнослужащих и их семьи. Важно, чтобы каждый из них чувствовал и знал, что на родной земле их любят и ждут, заключил Мординцев.
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