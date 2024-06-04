В российских городах пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти»

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Международные акции «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти» пройдут в ночь с 21 на 22 июня в разных регионах России.
В рамках акций будут созданы масштабные огненные изображения из свечей, которые связаны общей темой «Трагедии и Победы региона (страны) в годы войны» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Зажжение лампад будет сопровождаться композициями в исполнении духового оркестра.
Акция проводится в городах, имеющих звания «Город трудовой доблести», «Город воинской славы» и «Город-герой», а также в административных центрах субъектов Российской Федерации. К организации Акции «Огненные картины войны» в административных центрах может присоединиться любой населённый пункт субъекта.
Организаторы: всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и партия «Единая России».
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Акция проводится в городах, имеющих звания «Город трудовой доблести», «Город воинской славы» и «Город-герой», а также в административных центрах субъектов Российской Федерации. К организации Акции «Огненные картины войны» в административных центрах может присоединиться любой населённый пункт субъекта.
Организаторы: всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и партия «Единая России».
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