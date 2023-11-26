Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: В Киевской области отключили магистральные ЛЭП

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Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий в эфире телеканала «Рада» заявил, что на территории Киевской области отключены магистральные линии электропередачи.
«В городе Киеве несколько магистральных мощных линий электропередачи, которые питают город и города вокруг Киева, отключились», — заявил глава «Укрэнерго».
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