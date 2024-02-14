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Военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что слова главкома ВС Украины Александра Сырского о переходе украинской стороны к обороне подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Главком ВСУ в интервью телеканалу ZDF ранее заявлял, что украинская армия перешла от наступательных действий к оборонительным.
Коротченко добавил, что заявление Сырского демонстрирует реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения, подтверждая, что стратегическая инициатива перешла к российской стороне.
Напоминаем, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.
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«Это констатация фактов в условиях новой реальности, когда контрнаступление ВСУ полностью провалилось и привело к огромному количеству потерь среди украинских военнослужащих. Новый главком анонсировал, что Украина больше не будет наступать, по крайней мере, в данный момент, поскольку главная цель – это удержать позиции», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.
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Диана Аванесян