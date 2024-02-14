Российский удар превратил украинский полигон Селидово в ад для ВСУ - Коц

Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Украинский полигон в Селидово, расположенном в недалеко от Авдеевки, превратился в мясорубку. Об этом пишет военкор Александр Коц.
Напомним, накануне стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ. В момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку.
По его словам, армия России нанесла удар по полигону баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М». Военкор пояснил, что такой боеприпас является смертным приговором для не укрытой в помещении живой силы. Он пояснил, что каждая боеголовка имеет 54 осколочных боевых элементов неконтактного подрыва. Они срабатывают на высоте около 10 метров над поверхностью земли.
Таким образом, военкор делает вывод, что новый главком ВСУ Александр Сырский уже полностью оправдал свое прозвище «Генерал 200».
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По его словам, армия России нанесла удар по полигону баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М». Военкор пояснил, что такой боеприпас является смертным приговором для не укрытой в помещении живой силы. Он пояснил, что каждая боеголовка имеет 54 осколочных боевых элементов неконтактного подрыва. Они срабатывают на высоте около 10 метров над поверхностью земли.
«Осколки летят вертикально вниз, что позволяет поразить пехоту даже в глубоких траншеях. Одна ракета в кассетном исполнении накрывает площадь около 15 тысяч квадратных метров, или два футбольных поля. Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», - написал Коц в своем Telegram-канале.
Таким образом, военкор делает вывод, что новый главком ВСУ Александр Сырский уже полностью оправдал свое прозвище «Генерал 200».
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Элина Позднякова