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Главком ВСУ Сырский пришел в ярость из-за сдавшихся в плен боевиков

27 апреля 2024, 22:11
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был вне себя от ярости из-за сдавшихся в плен украинских боевиков.
Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис на YouTube. Он подчеркнул, что когда такое масштабное соединение сдаётся — это большое событие.

По его словам, в середине апреля в деревне Водяное в плен сдались украинские военнослужащие из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Это привело в ярость генерала Сырского и он расформировал бригаду.



Ранее пленный боевик ВСУ Александр Иванащенко рассказал, что украинские солдаты хотели ликвидировать сдавшихся сослуживцев дронами. В результате их выводил российский спецназ.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
#александр сырский
Ефрейтор со сломанным ребром спас раненого командира от огня ВСУ
27 апреля 2024, 21:57

Фото: iStock/FelixRenaud

Александр с позывным «Викинг» в интервью RT вспомнил, как в ноябре 2023 года ему с несколькими ранениями пришлось вытаскивать с поля боя командира.
Все произошло за день до 38-го дня рождения ефрейтора. Его взвод вышел на передовую для штурма посёлка Степовое на Авдеевском направлении. Разделённый на три группы, взвод столкнулся с противником, который открыл на них огонь с земли и воздуха.

По словам «Викинга», силы были неравны, но бойцы отлично справились с ситуацией, поддерживая друг друга и штурмуя цель. В ходе боя «Викинг» сумел вырубить пулемётчика противника и при помощи гранатомёта отправив шесть «подарков» в сторону вражеских позиций.

Вскоре он получил сообщение, что командир взвода получил тяжелое ранение. «Викинг», несмотря на собственные травмы, пришёл ему на помощь. Он добрался до командира, снял с него бронежилет и отвёл его в безопасное место, где оказал первую помощь. Затем «Викинг» принял на себя руководство взводом и завершил поставленную задачу, удерживая позиции взвода.

На следующий день после битвы, Александр «Викинг» отметил свой день рождения в окопах, вместе со своими товарищами по оружию.

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Российский военный рассказал о зачистке Очеретино
27 апреля 2024, 21:36

Фото: iStock/Evgeny555

Командир взвода по прозвищу Ворон рассказал о зачистке освобождённого поселка Очеретино в Донецкой Народной Республике, пишет RT.
По его словам, у украинских военных в поселке был значительный запас беспилотников, а американские боевые машины пехоты Bradley действовали по позициям Вооруженных Сил России.

Вечером ВСУ наносили удары кассетными боеприпасами и миномётами, добавил он. Ворон также отметил, что во время одного из уличных боёв российского военного почти взяли в плен.

«Мы отбились от трёх дронов, но четвёртый проник и пробил дверь. Пять человек были ранены», — поделился он.
В настоящее время раненые военные находятся на лечении в госпитале.

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Песков рассказал об участи Зеленского
Песков заявил, что участь Зеленского однозначно предрешена
27 апреля 2024, 21:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участь Владимира Зеленского уже определена.
Эту позицию он высказал в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Участь Зеленского однозначно предрешена», — сказал Песков.
При этом он не стал раскрывать свою мысль. Анонс этого интервью был опубликован в субботу в Telegram-канале журналиста. В этом анонсе обещается, что в воскресенье будет показано развернутое заявление пресс-секретаря президента РФ.

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ВСУ применили спортивный самолёт против российского БПЛА «Орлан»
27 апреля 2024, 20:07

Фото: istockphoto/Wirestock

Украинские военные применили старый советский спортивный самолёт Як-52 для перехвата российского разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10» в небе над Одесской областью.
На соответствующий ролик обратили внимание в телеграм-канале «Военный осведомитель». На записи виден спортивный самолёт, из которого ведётся стрельба по российскому дрону-разведчику. Скорее всего, в кабине за пилотом расположился автоматчик, который и вёл стрельбу. Использование легкомоторных тихоходных спортивных самолётов говорит о стремлении ВСУ максимально сэкономить средства противовоздушной обороны.

Спортивно-тренировочный Як-52 совершил свой первый полет в далёком 1979 году. Самолёт-моноплан с низко расположенным крылом оснащен девятицилиндровым двигателем М-14П мощностью 360 лошадиных сил. Максимальная скорость горизонтального полёта 270 километров в час.

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Опубликовано видео уничтожения бойцом ВС РФ дрона-камикадзе ВСУ мешком картошки
27 апреля 2024, 18:55

Фото: iStock/Naypong

Telegram-канал военных журналистов «Русская весна» опубликовал видео, на котором российский военнослужащий уничтожает FPV-дрон Вооруженных сил Украины, используя обычный вещевой мешок.
Согласно сообщению канала, это произошло в Никольском, на территории Донецкой Народной Республики. Героем видео стал участник 3-го батальона 91-го отдельного стрелкового полка, рядовой Хатамов, родом из Узбекистана.




Во время проведения эвакуации в населенном пункте, он столкнулся с атакой украинского беспилотника-камикадзе. Хатамов отразил нападение, бросив свой вещмешок в направлении дрона и повредив его лопасти. В результате управление аппаратом было потеряно, а сам боец получил незначительные ранения.

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#рф
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«Ничего не осталось!»: Украинский генерал Кривонос выругался в прямом эфире
27 апреля 2024, 18:52

Фото: istockphoto/undefined undefined

Украинские власти до сих пор не смогли построить военные заводы для того, чтобы обеспечивать армию всем необходимым. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
В эфире YouTube-канала Newsroom он эмоционально возмутился тем, что в войсках уже существуют проблемы даже с патронами разного калибра. Отставной военный подчеркнул, что за время конфликта можно был построить не два и не три, а пять заводов по их производству, так как они сравнительно недорогие.

Если бы на Украине не воровали деньги, а вкладывались в военное производство, то такое предприятие обошлось бы в 25-30 миллионов долларов, но этих заводов нет и в помине, возмущался Кривонос.

«Простаивает огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего *** нет!» — по-военному ёмко выразился генерал.

Военные действия не могут вестись только за счёт жизней солдат, продолжил он. А военнослужащие ВСУ уже давно жалуются на нехватку патронов для стрелкового оружия и снарядов, заключил Сергей Кривонос.

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#украина
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Верховный суд Украины открыл дело против Рады
«Страна»: Верховный суд Украины открыл дело по иску против Рады
27 апреля 2024, 18:46

Верховный суд Украины начал рассмотрение иска жителя Чернигова Олега Серика против Верховной рады о неназначении президентских выборов, сообщило украинское издание «Страна».
По данным публикации, суд принял решение открыть производство по данному иску. У Верховной рады есть 15 дней на представление объяснений. После этого у истца будет три дня на отклик по предоставленным объяснениям.

Планировавшиеся президентские выборы на Украине на 31 марта 2024 года не были назначены из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации. Серик рассматривает это как бездействие Рады, нарушающее «права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе».

В своем иске он просит Верховный суд обязать парламент назначить выборы. Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.

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#зеленский
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Украине предоставят очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн
Австралия предоставит помощь Украине еще на $100 млн
27 апреля 2024, 18:32

Фото: iStock/husayno

Австралия предоставит Украине очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн. Об этом сообщил глава австралийского Минобороны, заместитель премьер-министра страны Ричард Марлз во Львове в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По словам министра, $50 млн из них пойдут на закупки систем ПВО малой дальности, а $30 млн на покупку дронов. Он отметил, что остальное будет потрачено на различные товары — от надувных лодок до шлемов и ботинок. Кроме того, Украине предоставят высокоточные боеприпасы класса «воздух — земля».

Марлз подчеркнул, что Австралия готова и дальше помогать Украине.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сербскому добровольцу СВО Йокичу оформляют временное убежище в России
27 апреля 2024, 18:25

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который столкнулся с угрозой депортации и тюремного заключения на родине за наемничество, оформляют временное убежище в России.
В своем telegram-канале он отметил, что глава ДНР Денис Пушилин направит ходатайство к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ветерану российское гражданство.

Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя и боях на угледарском направлении, где получил ранение.

Он был награжден Георгиевским крестом IV и III степени, а также медалью «За освобождение Мариуполя».

Однако, по словам Хинштейна, Йокичу четырежды отказывали в предоставлении гражданства России из-за того, что он подписывал контракты с ДНР, а не с Минобороны РФ.

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