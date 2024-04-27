Главком ВСУ Сырский пришел в ярость из-за сдавшихся в плен боевиков

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был вне себя от ярости из-за сдавшихся в плен украинских боевиков.
Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис на YouTube. Он подчеркнул, что когда такое масштабное соединение сдаётся — это большое событие.
По его словам, в середине апреля в деревне Водяное в плен сдались украинские военнослужащие из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Это привело в ярость генерала Сырского и он расформировал бригаду.
Ранее пленный боевик ВСУ Александр Иванащенко рассказал, что украинские солдаты хотели ликвидировать сдавшихся сослуживцев дронами. В результате их выводил российский спецназ.
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По его словам, в середине апреля в деревне Водяное в плен сдались украинские военнослужащие из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Это привело в ярость генерала Сырского и он расформировал бригаду.
Ранее пленный боевик ВСУ Александр Иванащенко рассказал, что украинские солдаты хотели ликвидировать сдавшихся сослуживцев дронами. В результате их выводил российский спецназ.
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Алёна Самарева