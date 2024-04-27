Ефрейтор со сломанным ребром спас раненого командира от огня ВСУ

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Александр с позывным «Викинг» в интервью RT вспомнил, как в ноябре 2023 года ему с несколькими ранениями пришлось вытаскивать с поля боя командира.
Все произошло за день до 38-го дня рождения ефрейтора. Его взвод вышел на передовую для штурма посёлка Степовое на Авдеевском направлении. Разделённый на три группы, взвод столкнулся с противником, который открыл на них огонь с земли и воздуха.
По словам «Викинга», силы были неравны, но бойцы отлично справились с ситуацией, поддерживая друг друга и штурмуя цель. В ходе боя «Викинг» сумел вырубить пулемётчика противника и при помощи гранатомёта отправив шесть «подарков» в сторону вражеских позиций.
Вскоре он получил сообщение, что командир взвода получил тяжелое ранение. «Викинг», несмотря на собственные травмы, пришёл ему на помощь. Он добрался до командира, снял с него бронежилет и отвёл его в безопасное место, где оказал первую помощь. Затем «Викинг» принял на себя руководство взводом и завершил поставленную задачу, удерживая позиции взвода.
На следующий день после битвы, Александр «Викинг» отметил свой день рождения в окопах, вместе со своими товарищами по оружию.
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По словам «Викинга», силы были неравны, но бойцы отлично справились с ситуацией, поддерживая друг друга и штурмуя цель. В ходе боя «Викинг» сумел вырубить пулемётчика противника и при помощи гранатомёта отправив шесть «подарков» в сторону вражеских позиций.
Вскоре он получил сообщение, что командир взвода получил тяжелое ранение. «Викинг», несмотря на собственные травмы, пришёл ему на помощь. Он добрался до командира, снял с него бронежилет и отвёл его в безопасное место, где оказал первую помощь. Затем «Викинг» принял на себя руководство взводом и завершил поставленную задачу, удерживая позиции взвода.
На следующий день после битвы, Александр «Викинг» отметил свой день рождения в окопах, вместе со своими товарищами по оружию.
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Артем Кузьмин