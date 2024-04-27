Российский военный рассказал о зачистке Очеретино

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Командир взвода по прозвищу Ворон рассказал о зачистке освобождённого поселка Очеретино в Донецкой Народной Республике, пишет RT.
По его словам, у украинских военных в поселке был значительный запас беспилотников, а американские боевые машины пехоты Bradley действовали по позициям Вооруженных Сил России.
Вечером ВСУ наносили удары кассетными боеприпасами и миномётами, добавил он. Ворон также отметил, что во время одного из уличных боёв российского военного почти взяли в плен.
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Вечером ВСУ наносили удары кассетными боеприпасами и миномётами, добавил он. Ворон также отметил, что во время одного из уличных боёв российского военного почти взяли в плен.
«Мы отбились от трёх дронов, но четвёртый проник и пробил дверь. Пять человек были ранены», — поделился он.В настоящее время раненые военные находятся на лечении в госпитале.
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Артем Кузьмин