Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российский военный рассказал о зачистке Очеретино

Российский военный рассказал о зачистке Очеретино

27 апреля 2024, 21:36
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Командир взвода по прозвищу Ворон рассказал о зачистке освобождённого поселка Очеретино в Донецкой Народной Республике, пишет RT.
По его словам, у украинских военных в поселке был значительный запас беспилотников, а американские боевые машины пехоты Bradley действовали по позициям Вооруженных Сил России.

Вечером ВСУ наносили удары кассетными боеприпасами и миномётами, добавил он. Ворон также отметил, что во время одного из уличных боёв российского военного почти взяли в плен.



«Мы отбились от трёх дронов, но четвёртый проник и пробил дверь. Пять человек были ранены», — поделился он.
В настоящее время раненые военные находятся на лечении в госпитале.

Читайте также:

Армия России готовит «полукотёл» для ВСУ южнее Очеретино в ДНР

Seznam zprávy: После бегства из Очеретино ВСУ стоит ждать новых прорывов ВС РФ

ВСУ ответили на обвинения в сдаче Очеретино
#военные
#армия
#человек
#машины
#армия россии
#всу
Песков рассказал об участи Зеленского
Песков заявил, что участь Зеленского однозначно предрешена
27 апреля 2024, 21:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участь Владимира Зеленского уже определена.
Эту позицию он высказал в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Участь Зеленского однозначно предрешена», — сказал Песков.
При этом он не стал раскрывать свою мысль. Анонс этого интервью был опубликован в субботу в Telegram-канале журналиста. В этом анонсе обещается, что в воскресенье будет показано развернутое заявление пресс-секретаря президента РФ.

Читайте также:

Во Франции обвинили Зеленского в воровстве помощи стран Запада

В соцсетях пристыдили жену Зеленского после ее слов о ядерной безопасности

В Северной Корее оценили актерский талант Зеленского
#москва
#россия
#кремль
#интервью
#заявление
#telegram
#путин
#песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ применили спортивный самолёт против российского БПЛА «Орлан»
27 апреля 2024, 20:07

Фото: istockphoto/Wirestock

Украинские военные применили старый советский спортивный самолёт Як-52 для перехвата российского разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10» в небе над Одесской областью.
На соответствующий ролик обратили внимание в телеграм-канале «Военный осведомитель». На записи виден спортивный самолёт, из которого ведётся стрельба по российскому дрону-разведчику. Скорее всего, в кабине за пилотом расположился автоматчик, который и вёл стрельбу. Использование легкомоторных тихоходных спортивных самолётов говорит о стремлении ВСУ максимально сэкономить средства противовоздушной обороны.

Спортивно-тренировочный Як-52 совершил свой первый полет в далёком 1979 году. Самолёт-моноплан с низко расположенным крылом оснащен девятицилиндровым двигателем М-14П мощностью 360 лошадиных сил. Максимальная скорость горизонтального полёта 270 километров в час.

Читайте также:

Российский военный сбил украинский дрон с помощью мешка картошки

Российские военные сбили украинский дрон, собранный из мусора

Атаковать общежитие «Алабуга Политех» мог американский самолёт Cessna
#стрельба
#скорость
#всу
#самолет
#бпла
#дрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликовано видео уничтожения бойцом ВС РФ дрона-камикадзе ВСУ мешком картошки
27 апреля 2024, 18:55

Фото: iStock/Naypong

Telegram-канал военных журналистов «Русская весна» опубликовал видео, на котором российский военнослужащий уничтожает FPV-дрон Вооруженных сил Украины, используя обычный вещевой мешок.
Согласно сообщению канала, это произошло в Никольском, на территории Донецкой Народной Республики. Героем видео стал участник 3-го батальона 91-го отдельного стрелкового полка, рядовой Хатамов, родом из Узбекистана.




Во время проведения эвакуации в населенном пункте, он столкнулся с атакой украинского беспилотника-камикадзе. Хатамов отразил нападение, бросив свой вещмешок в направлении дрона и повредив его лопасти. В результате управление аппаратом было потеряно, а сам боец получил незначительные ранения.

Читайте также:

Впервые опубликовано видео военкора Филатова о боях за Авдеевку

ВС РФ показали западные трофеи, захваченные на опорнике ВСУ у Часова Яра — видео

Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области
#нападение
#грузовик
#видео
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ничего не осталось!»: Украинский генерал Кривонос выругался в прямом эфире
27 апреля 2024, 18:52

Фото: istockphoto/undefined undefined

Украинские власти до сих пор не смогли построить военные заводы для того, чтобы обеспечивать армию всем необходимым. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
В эфире YouTube-канала Newsroom он эмоционально возмутился тем, что в войсках уже существуют проблемы даже с патронами разного калибра. Отставной военный подчеркнул, что за время конфликта можно был построить не два и не три, а пять заводов по их производству, так как они сравнительно недорогие.

Если бы на Украине не воровали деньги, а вкладывались в военное производство, то такое предприятие обошлось бы в 25-30 миллионов долларов, но этих заводов нет и в помине, возмущался Кривонос.

«Простаивает огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего *** нет!» — по-военному ёмко выразился генерал.

Военные действия не могут вестись только за счёт жизней солдат, продолжил он. А военнослужащие ВСУ уже давно жалуются на нехватку патронов для стрелкового оружия и снарядов, заключил Сергей Кривонос.

Читайте также:

Генерал ВСУ Кривонос высказался о судьбе Часов Яра

Генерал ВСУ Кривонос указал на некомпетентность постоянно паникующего Зеленского

Генерал ВСУ Кривонос: Россия массово атакует стратегические объекты Украины
#деньги
#военные
#производство
#предприятие
#всу
#солдат
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Верховный суд Украины открыл дело против Рады
«Страна»: Верховный суд Украины открыл дело по иску против Рады
27 апреля 2024, 18:46

Верховный суд Украины начал рассмотрение иска жителя Чернигова Олега Серика против Верховной рады о неназначении президентских выборов, сообщило украинское издание «Страна».
По данным публикации, суд принял решение открыть производство по данному иску. У Верховной рады есть 15 дней на представление объяснений. После этого у истца будет три дня на отклик по предоставленным объяснениям.

Планировавшиеся президентские выборы на Украине на 31 марта 2024 года не были назначены из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации. Серик рассматривает это как бездействие Рады, нарушающее «права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе».

В своем иске он просит Верховный суд обязать парламент назначить выборы. Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.

Читайте также:

Зеленский: Украина формирует новые бригады ВСУ, но ждет от Запада их оснащения

Зеленский снял с должности командующего ВСУ

«Не все будут счастливы»: Зеленский об исходе конфликта России и Украины
#суд
#выборы
#права
#производство
#ночь
#украина
#депутат
#парламент
#всу
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украине предоставят очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн
Австралия предоставит помощь Украине еще на $100 млн
27 апреля 2024, 18:32

Фото: iStock/husayno

Австралия предоставит Украине очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн. Об этом сообщил глава австралийского Минобороны, заместитель премьер-министра страны Ричард Марлз во Львове в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По словам министра, $50 млн из них пойдут на закупки систем ПВО малой дальности, а $30 млн на покупку дронов. Он отметил, что остальное будет потрачено на различные товары — от надувных лодок до шлемов и ботинок. Кроме того, Украине предоставят высокоточные боеприпасы класса «воздух — земля».

Марлз подчеркнул, что Австралия готова и дальше помогать Украине.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Евросоюзе сообщили об очередном пакете помощи Украине

Сенат США одобрил законопроект о помощи союзникам, включая Украину

«Украина проиграла»: сенатор США сделал заявление после военной помощи Киеву
#австралия
#украина
#боеприпасы
#джо пво
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сербскому добровольцу СВО Йокичу оформляют временное убежище в России
27 апреля 2024, 18:25

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который столкнулся с угрозой депортации и тюремного заключения на родине за наемничество, оформляют временное убежище в России.
В своем telegram-канале он отметил, что глава ДНР Денис Пушилин направит ходатайство к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ветерану российское гражданство.

Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя и боях на угледарском направлении, где получил ранение.

Он был награжден Георгиевским крестом IV и III степени, а также медалью «За освобождение Мариуполя».

Однако, по словам Хинштейна, Йокичу четырежды отказывали в предоставлении гражданства России из-за того, что он подписывал контракты с ДНР, а не с Минобороны РФ.

Читайте также:

Воевавший за ВСУ наемник из Грузии приговорен к 14 годам тюрьмы

На Украине ликвидирован американский наёмник Бердетт

«Как мясник»: вооружённый наемник ВСУ из США задержан в Ватикане
#гражданство
#сша
#минобороны рф
#telegram
#днр
#всу
#ранение
#денис пушилин
#наемник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американская лётчица оценила используемую Россией военную технику
Лётчица ВМС США Таннехилл: ВС РФ используют на Украине высококлассную технику
27 апреля 2024, 18:23

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Способов обнаружить истребители F-16 существует великое множество, а российские военные на Украине используют современную высококлассную технику. Об этом заявила бывшая лётчица ВМС США Брин Таннехилл.
Таким образом она прокомментировала планируемую поставку Киеву американских истребителей. Она также отметила, что противники США на Ближнем Востоке, против которых ранее использовались эти самолёты, не обладали таким уровнем подготовки и технической оснащённости, как Вооружённые силы РФ.

Первыми предоставить Украине истребители-бомбардировщики F-16 согласились Нидерланды и Дания. Соединённые Штаты подтвердили, что Киев получит американские боевые самолёты от третьих стран после того, как будет полностью завершена подготовка украинских лётчиков.

Читайте также:

Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году

Немецкий журналист Репке: ВС РФ уничтожат истребители F-16 за несколько недель

Пентагон: Украина получит истребители F-16 в 2024 году
#сша
#подготовка
#нидерланды
#киев
#рф
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Отдаст территории»: Эксперт оценил, каким будет 2025 год для Украины
27 апреля 2024, 18:05

Фото: iStock/JARAMA

Помощь Запада ВСУ не подходит для контрнаступления, 2025 год будет для Киева тяжелым, пишет газета Guardian.
Об этом заявил директор по военным наукам британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Мэтью Сэвилл.

По его словам, перед стабилизацией ситуации Украине придется «уступить больше территорий». В этом году у Киева нет реальных перспектив контрнаступления, подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине. Ей выделят 61 миллиард долларов на продолжение военного конфликта с Россией.

При этом как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для РФ.

Читайте также:

Минобороны: ВСУ потеряли на Херсонском направлении 360 военных и 30 автомобилей

Военный эксперт Рожин сообщил о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении

«Угроза для Зеленского»: Стало известно, что случилось с главкомом ВСУ Залужным
#всу
#россия
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф