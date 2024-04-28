Главком ВСУ Сырский признал успехи российских сил на нескольких направлениях в зоне СВО

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Силы ВС РФ достигли тактических успехов на нескольких направлениях в зоне боевых действий, признал в своем Telegram-канале главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.
По словам Сырского, ситуация на линии боевого соприкосновения серьезно обострилась. Главком ВСУ отметил, что российская армия активно атакует по всей линии фронта. Происходит динамичное изменение обстановки, добавил он.
Сырский подчеркнул, что наиболее сложная для ВСУ ситуация сложилась на покровском и кураховском направлениях в подконтрольной Киеву части ДНР. При этом он признал, что подразделения украинской армии на этих участках отступили на «новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Сырский подчеркнул, что наиболее сложная для ВСУ ситуация сложилась на покровском и кураховском направлениях в подконтрольной Киеву части ДНР. При этом он признал, что подразделения украинской армии на этих участках отступили на «новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова