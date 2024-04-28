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Главком ВСУ Сырский признал успехи российских сил на нескольких направлениях в зоне СВО

28 апреля 2024, 16:35
Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

Силы ВС РФ достигли тактических успехов на нескольких направлениях в зоне боевых действий, признал в своем Telegram-канале главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.
По словам Сырского, ситуация на линии боевого соприкосновения серьезно обострилась. Главком ВСУ отметил, что российская армия активно атакует по всей линии фронта. Происходит динамичное изменение обстановки, добавил он.

Сырский подчеркнул, что наиболее сложная для ВСУ ситуация сложилась на покровском и кураховском направлениях в подконтрольной Киеву части ДНР. При этом он признал, что подразделения украинской армии на этих участках отступили на «новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия
#днр
#всу
#украина
Россия доказала уязвимость переданных США Украине ракет
Дандыкин: ВС РФ успешно сбивают ракеты ATACMS
28 апреля 2024, 17:07

Фото: iStock/PavelRodimov

Американские ракеты ATACMS, которые США передали Украине, сбиваются российскими войсками, об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Lenta.ru.
«Судя по сводке Минобороны, пять ATACMS были сбиты за последние сутки. Это показатель того, что эти ракеты вполне себе сбиваемы», — подчеркнул Дандыкин.

По словам военного эксперта, переданные Соединёнными Штатами Киеву ракеты способны преодолеть расстояние в 300 километров — от Украины до Крымского полуострова. Однако, по словам Дандыкина, чем дальше летит ракета — тем меньшее количество взрывчатки она может унести на себе. В этом случае более опасными являются британские Storm Shadow, которые также успешно сбивали ВС РФ, заключил собеседник издания.

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#сво
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#всу
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В Германии раскрыли истинную причину отказа ВСУ от танков Abrams
Welt: танки Abrams не оправдали ожиданий ВСУ
28 апреля 2024, 17:06

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Американские танки Abrams не оправдали ожиданий украинской армии. Такое заявление сделал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
Он подчеркнул, что украинские войска начали временно отказываться от ещё не использованных танков в связи с тем, что они не принесли ожидаемых результатов.

Особо опасными для этих танков в настоящее время являются FPV-дроны и дроны-камикадзе, поэтому использование Abrams сейчас крайне рискованно, отметил Ваннер.

Ранее агентство Associated Press, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщило, что Украина отвела из зоны боевых действий танки Abrams, поскольку беспилотники ВС РФ сделали их уязвимыми для применения. Затем эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

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#всу
#танки
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#поставки
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РВ: ВС РФ освободили Кисловку на Купянском направлении
28 апреля 2024, 16:49

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские силы освободили село Кисловка в Харьковской области, об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«47-я танковая дивизия подняла российский флаг над населенным пунктом. Вероятнее всего там еще продолжается зачистка», — сообщили в посте Telegram-канала.

В Министерстве обороны РФ информацию об освобождении Кисловки пока что не подтвердили.

При этом ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что Вооружённые силы РФ освободили село Новобахмутовка на Донецком направлении. Как заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, освобождение этого населённого пункта позволит усилить поддержку российских подразделений, штурмующих Красногоровку.

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#вс рф
#всу
#сво
#харьков
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В ДНР сообщили о дальнейших действиях ВС РФ около взятой Новобахмутовки
Кимаковский: взятие Новобахмутовки поддержит штурм Красногоровки
28 апреля 2024, 16:43

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Взятие Новобахмутовки в районе Авдеевки позволит российским войскам усилить поддержку подразделений, которые штурмуют Красногоровку. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, это стало возможно за счёт сокращения дальности и усиления давления на украинскую сторону.

Кимаковский заявил, что положение армии Украины стремительно ухудшается из-за того, что часть подразделений ВСУ попадают под огневое поражение ВС РФ около этих населённых пунктов.

Ранее советник Пушилина сообщал, что в селе Новобахмутовка украинские военные отказались выполнять приказ командования и заходить на позиции. Тем самым, они сорвали ротацию собственных войск и поставили под угрозу большой участок фронта.

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#днр
#вс рф
#спецоперация
#военные
#всу
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ВСУ ударили по донецкому храму во время службы по случаю Вербного воскресенья
28 апреля 2024, 16:25

Фото: iStock/Pawel Kajak

Украинская армия ударила по храму в Донецкой области прямо в момент праздничной службы по случаю Вербного воскресенья, об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, киевский режим нанёс удар по православному храму в селе Александровка при помощи кассетных боеприпасов. Некоторые из попавших в храм боеприпасов разорваться не успели.

На место происшествия выехала бригада скорой помощи, однако, она также попала под обстрел украинских беспилотников. Ранения получил фельдшер.

«Часов в 10 где-то, только воду привезли, слава богу. Началось возле школы… а потом начали, целились по храму, женщина - директор кладбища… вот погибла, шла домой бидоны забирать, за водой, милостью Божией молимся, чтобы Господь даровал мир на нашей земле… А пока вот так… Тяжело здесь», — передаёт агентство слова местного жителя.

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#всу
#днр
#храм
#атака
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ВС РФ ищут слабые места в обороне ВСУ и ударяют по ним, сообщили на Украине
Экс-полковник СБУ Стариков: ВС РФ ищут слабые места в обороне ВСУ
28 апреля 2024, 15:31

Фото: iStock/aapsky

Российские войска ищут слабые места в обороне ВСУ по всему фронту. Об этом в эфире YouTube-канала «Вышка» сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
По его словам, в ближайшее время загорятся все направления. Это произойдёт потому, что российские войска подвели большую соответствующую силу, подготовили её и начали вести активные боевые действия.

Вместе с тем, ВС РФ находят слабые места в обороне ВСУ, чтобы затем наносить удары по пребывающим на эти позиции подразделениям украинской армии. В частности, это произошло в Очередино.

Ранее испанская газета País сообщила об «ударных темпах» развития российской армии. В настоящее время ВС РФ намного сильнее, чем в начале СВО.

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#всу
#спецоперация
#обстрел
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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
28 апреля 2024, 15:29

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В подконтрольном украинской армии городе Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева, звучит воздушная тревога.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска с помощью дрона-камикадзе атаковали населённый пункт Вязовое в регионе. В результате этого удара никто не пострадал, однако был повреждён объект связи. Специалисты скоро приступят к ликвидации последствий украинского удара.

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#запорожская область
#обстрел
#взрыв
#вс рф
#всу
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Минобороны: ВС РФ ударили по складам с беспилотниками ВСУ под Днепром
28 апреля 2024, 15:06

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России нанесли удар по складам с ударными беспилотными летательными аппаратами украинской армии. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.
В военном ведомстве отметили, что операция прошла на аэродроме Каменка в Днепропетровской области Украины. В ходе ее проведения были задействованы оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

Уточняется, что военнослужащие российской армии также атаковали пункты временной дислокации иностранных наемников, живой силы и оборонной техники ВСУ в 121 районе .

Ранее сообщалось, что мотострелковые подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Зелёный Гай, Новосёловское и Стельмаховка.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Двое украинских уклонистов утонули в реке Тиса, пытаясь попасть в Румынию
#операция
#авиация
#всу
#вс рф
#спецоперация
#минобороны рф
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Двое украинских уклонистов утонули в реке Тиса, пытаясь попасть в Румынию
28 апреля 2024, 14:46

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Двое украинцев утонули в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию. Об этом информирует украинская госпогранслужба в Telegram-канале.
Отмечается, что трупы обнаружили во время патрулирования украинско-румынской границы. На данный момент личности погибших устанавливаются.

Примечательно, что это уже 24-й случай с момента начала специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что пять украинцев смогли сбежать из страны с помощью того, что один из них переоделся в военного и делал вид, что конвоирует остальных. Незаконное пересечение границы произошло рядом с населенным пунктом Дийда, который находится в Закарпатской области Украины.

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