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ВС России нанесли удар по складам с ударными беспилотными летательными аппаратами украинской армии. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.
В военном ведомстве отметили, что операция прошла на аэродроме Каменка в Днепропетровской области Украины. В ходе ее проведения были задействованы оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.
Уточняется, что военнослужащие российской армии также атаковали пункты временной дислокации иностранных наемников, живой силы и оборонной техники ВСУ в 121 районе .
Ранее сообщалось, что мотострелковые подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Зелёный Гай, Новосёловское и Стельмаховка.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Уточняется, что военнослужащие российской армии также атаковали пункты временной дислокации иностранных наемников, живой силы и оборонной техники ВСУ в 121 районе .
Ранее сообщалось, что мотострелковые подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Зелёный Гай, Новосёловское и Стельмаховка.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова