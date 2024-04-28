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Минобороны: ВС РФ ударили по складам с беспилотниками ВСУ под Днепром

28 апреля 2024, 15:06
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России нанесли удар по складам с ударными беспилотными летательными аппаратами украинской армии. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.
В военном ведомстве отметили, что операция прошла на аэродроме Каменка в Днепропетровской области Украины. В ходе ее проведения были задействованы оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

Уточняется, что военнослужащие российской армии также атаковали пункты временной дислокации иностранных наемников, живой силы и оборонной техники ВСУ в 121 районе .



Ранее сообщалось, что мотострелковые подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Зелёный Гай, Новосёловское и Стельмаховка.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#минобороны рф
ВС РФ ищут слабые места в обороне ВСУ и ударяют по ним, сообщили на Украине
Экс-полковник СБУ Стариков: ВС РФ ищут слабые места в обороне ВСУ
28 апреля 2024, 15:31

Фото: iStock/aapsky

Российские войска ищут слабые места в обороне ВСУ по всему фронту. Об этом в эфире YouTube-канала «Вышка» сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
По его словам, в ближайшее время загорятся все направления. Это произойдёт потому, что российские войска подвели большую соответствующую силу, подготовили её и начали вести активные боевые действия.

Вместе с тем, ВС РФ находят слабые места в обороне ВСУ, чтобы затем наносить удары по пребывающим на эти позиции подразделениям украинской армии. В частности, это произошло в Очередино.

Ранее испанская газета País сообщила об «ударных темпах» развития российской армии. В настоящее время ВС РФ намного сильнее, чем в начале СВО.

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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
28 апреля 2024, 15:29

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В подконтрольном украинской армии городе Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своём Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева, звучит воздушная тревога.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска с помощью дрона-камикадзе атаковали населённый пункт Вязовое в регионе. В результате этого удара никто не пострадал, однако был повреждён объект связи. Специалисты скоро приступят к ликвидации последствий украинского удара.

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#обстрел
#взрыв
#вс рф
#всу
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Двое украинских уклонистов утонули в реке Тиса, пытаясь попасть в Румынию
28 апреля 2024, 14:46

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Двое украинцев утонули в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию. Об этом информирует украинская госпогранслужба в Telegram-канале.
Отмечается, что трупы обнаружили во время патрулирования украинско-румынской границы. На данный момент личности погибших устанавливаются.

Примечательно, что это уже 24-й случай с момента начала специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что пять украинцев смогли сбежать из страны с помощью того, что один из них переоделся в военного и делал вид, что конвоирует остальных. Незаконное пересечение границы произошло рядом с населенным пунктом Дийда, который находится в Закарпатской области Украины.

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#погибший
#румыния
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ВСУ атаковали населённый пункт в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Вязовое в Белгородской области
28 апреля 2024, 14:21

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Вязовое в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, в результате удара беспилотника никто не пострадал. Однако от взрыва дрона был повреждён объект связи.

В скором времени аварийные службы приступят к ликвидации последствий удара.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что минувшей ночью три украинских беспилотника упали в районе нефтебазы. В результате удара никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры также не обнаружено. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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#белгородская область
#всу
#беспилотник
#россия
#атака
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Два человека погибли в Пологах Запорожья при обстреле со стороны ВСУ
28 апреля 2024, 14:05

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Количество жертв обстрела ВСУ подконтрольной России части Запорожской области выросло до двух. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Отмечается, что под удар попал населенный пункт Пологи. По словам Мельниченко, боевики украинской армии выстрелили по нему 14 снарядами.

Губернатор подчеркнул, что ВСУ в бессильной злобе ведут продолжают терроризировать мирное населения. Мельниченко заключил, что преступлениям киевского режима в скором времени придет конец.

Ранее сообщалось, что захоронения мирных жителей со следами пыток были обнаружены в Авдеевке. Руки погибших были связаны за спиной, а ноги перемотаны скотчем.

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Forbes: удары по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронами

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#удар
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Forbes: удары по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронами
28 апреля 2024, 13:48

Фото: iStock/Diy13

Удары солдат ВС РФ по инфраструктуре Украины лишают Киев возможности снабжать свои вооруженные силы беспилотниками с новыми технологиями. Об этом пишет Forbes.
Методы противодействия дронам подразумевают использование их уязвимостей. Отмечается, что в этом случае уязвимость заключается в том, что украинским оборонным компаниям необходима электроэнергия для разработки и производства своих БПЛА.

Российские силы, замедляя украинское производство беспилотных летательных аппаратов, в это время смогут разработать новые средства противодействия дронам на линии боевого соприкосновения, что предоставит военным ВС РФ ключевое преимущество.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#зеленский
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Российские силы освободили Новобахмутовку в ДНР
28 апреля 2024, 13:35

Фото: iStock/zim286

Российская армия освободила село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, об этом сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка Донецкой Народной Республики», — сообщила пресс-служба оборонного ведомства в своей ежедневной сводке.

Напомним, после освобождения Авдеевки в феврале 2024 года на Донецком направлении российская армия ведёт самые активные бои в районе города Часов Яр. После освобождения этого населённого пункта Вооружённые силы РФ выйдут на Славянск и Краматорск, после чего смогут взять под свой контроль весь Донбасс.

22 апреля Владимир Рогов сообщил, что российские силы освободили посёлок городского типа Очеретино в Донецкой области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Три украинских беспилотника упали в районе нефтебазы в Калужской области
28 апреля 2024, 13:17

Фото: iStock/rancho_runner

Три украинских беспилотника упали в районе нефтебазы города Людинова и на других территориях Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
В результате падения беспилотников никто не пострадал, разрушений объектов не обнаружено. В данный момент специалисты проводят проверку по факту случившегося.

Ранее Минобороны России сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 беспилотников на российскими регионами за минувшую ночь.

Отмечалось, что больше всего дронов (девять) были перехвачены над Брянской областью, ещё про три уничтожены на Курской и Калужской областями, два сбиты над Белгородской областью.

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В Испании заявили об ударных темпах развития российской армии

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#беспилотник
#калужская область
#вс рф
#всу
#пво
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В Испании заявили об ударных темпах развития российской армии
Pais: РФ совершила качественный рывок, чтобы иметь более сильную армию
28 апреля 2024, 12:43

Фото: iStock/aapsky

Российская армия развивается «ударными темпами». Об этом сообщает испанская газета País.
Отмечается, что Россия в настоящее время в военном отношении сильнее, чем в начале конфликта.

При этом представители украинских войск и страны НАТО признают, что Россия совершила «качественный рывок», чтобы иметь более мощную армию, чем в начале СВО.

Ранее в этом месяце командующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявлял, что ВС РФ в пять раз превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами. Также, по его словам, российский оборонно-промышленный комплекс производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь Североатлантический альянс.

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#россия
#армия
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