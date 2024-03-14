«Умеют воевать»: Баранец рассказал, зачем ВСУ Работино и опроверг миф о нехватке солдат

Фото: iStock/Tomas Ragina
Украинская сторона перебрасывает резервы на Запорожское направление под Работино. Прежде об этом сообщил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Наряду с этим, распространяется информация о том, что ВСУ несут существенные потери среди личного состава и техники, и на линии фронта отмечается нехватка живой силы.
О том, какое значение имеет Работино, и на самом ли деле украинская армия испытывает дефицит военных и вооружения, в беседе с «Радио 1» рассказал член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
Он пояснил, что речь идет о «нытье Украины» о том, что у них нет снарядов и личного состава.
На вопрос о том, какое значение имеет населенный пункт Работино и почему за него идут ожесточенные бои, Баранец ответил, что установление контроля над селом позволит выполнить дальнейшие прорывы в направлении Славянска и Краматорска.
Он также добавил, что ВСУ «зубами вцепились» в Работино, и там идут кровопролитные бои.
Читайте также:
Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись к северо-западу от Работино
ВСУ готовятся атаковать Работино, ВС РФ заходят в Клещеевку: последние новости СВО
Рогов: российские военные отбили несколько атак ВСУ в районе села Работино
«Я принадлежу к тем людям, которым на уши не повесишь лапшу, как это пытаются сделать западная и украинская пропаганды», — заявил Баранец.
«Они воюют и воюют, солдаты у них не кончаются и не кончаются. А почему они воюют, и мы по 500 метров в день продвигаемся? Не нужно верить лживой пропаганде, которая пытается нас с вами одурачить. Есть у них боеприпасы и есть у них личный состав. И достаточно матерый личный состав, который умеет воевать», — рассказал военный эксперт.
На вопрос о том, какое значение имеет населенный пункт Работино и почему за него идут ожесточенные бои, Баранец ответил, что установление контроля над селом позволит выполнить дальнейшие прорывы в направлении Славянска и Краматорска.
«Это наша стратегическая задача в этом году. Оттуда можно выйти на административные границы Донецка и Луганской области. Они поэтому держаться, они видят, что мы рвем, напираем», – заявил Баранец.
Он также добавил, что ВСУ «зубами вцепились» в Работино, и там идут кровопролитные бои.
Читайте также:
Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись к северо-западу от Работино
ВСУ готовятся атаковать Работино, ВС РФ заходят в Клещеевку: последние новости СВО
Рогов: российские военные отбили несколько атак ВСУ в районе села Работино
Анастасия Хохлова