Опубликованы кадры уничтожения личного состава ДРГ при попытке прорыва

Видео: Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов при попытке прорваться на территорию России в районе села Сподарюшино в Белгородской области.
«В результате упреждающих ударов авиации и артиллерии ВС РФ противник понес потери убитыми и ранеными в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
14 марта подразделения армии России сорвали попытку украинский войск прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино. Уточняется, что при попытке прорыва в Белгородскую область было ликвидировано около 195 боевиков. Российские военные нанесли по ним артиллерийские и авиационные удары. Также удалось уничтожить и военную технику противника, в том числе пять танков.
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Элина Позднякова