Опубликованы кадры уничтожения личного состава ДРГ при попытке прорыва

Российские военные ликвидировали в зоне спецоперации бойца ВСУ Николая Томайчука с позывным «Танцор», который мечтал станцевать танец с саблями на крыше Кремля и Мавзолея на Красной площади. Об этом сообщил городской совет Каменец-Подольска.