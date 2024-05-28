Гросси и Лихачев обсудили перезапуск ЗАЭС и признали его невозможным

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК "Росатом"
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым заявил, что перезапуск Запорожской АЭС в настоящее время невозможен.
Лихачев поддержал мнение Гросси, отметив, что перезапуск ЗАЭС — это не тема сегодняшней повестки. Гендиректор «Росатома» назвал первым условием для запуска станции безопасность. При этом, каким способом она будет обеспечена: гарантиями или отводом линии фронта, станет известно спустя время.
Лихачев также подтвердил готовность российской стороны продолжать безопасную эксплуатацию ЗАЭС в условиях непрекращающихся провокаций киевского режима.
Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.
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Лихачев также подтвердил готовность российской стороны продолжать безопасную эксплуатацию ЗАЭС в условиях непрекращающихся провокаций киевского режима.
Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.
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Екатерина Коршунова