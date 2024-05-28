Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ на удары оружием Запада по территории России знают президент Владимир Путин и российское Министерство обороны. Об этом представитель Кремля сообщил «Известиям».
Песков подчеркнул, что российские военные принимают соответствующие контрмеры. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва отмечает отсутствие единства в Европейском союзе по вопросу разрешения Украине атаковать территорию России.
Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо снять ограничения на использование западного оружия для ударов ВСУ по целям на российской территории.
Напомним, ранее издание Asia Times сообщило, что Западу следует тревожиться из-за возможного ответа президента РФ Владимира Путина в случае, если Украине разрешат бить по российской территории западным оружием.
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Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо снять ограничения на использование западного оружия для ударов ВСУ по целям на российской территории.
Напомним, ранее издание Asia Times сообщило, что Западу следует тревожиться из-за возможного ответа президента РФ Владимира Путина в случае, если Украине разрешат бить по российской территории западным оружием.
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Екатерина Коршунова