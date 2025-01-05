Группа БПЛА ВСУ со взрывчаткой пыталась атаковать нефтепровод в Брянской области

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Сегодня, 5 января, ВСУ запустили три беспилотника по нефтепроводу «Дружба», который находится в посёлке Десна Выгоничского района Брянской области. Все дроны были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Уточняется, что каждый из трёх БПЛА был оснащён боевым зарядом массой 3,5 килограмма, состоящей из взрывчатого вещества и поражающих элементов. На этот раз никого и ничего «поразить» им не удалось. Повреждений наземной инфраструктуры нефтепровода из-за падения обломков дронов не зафиксировано. Также обошлось без пострадавших.
В предыдущий раз украинские военные пытались атаковать нефтепровод в Брянской области 25 декабря прошлого года. Тогда российские силы ПВО сбили в районе объекта четыре беспилотника ВСУ.
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Александр Бойцов