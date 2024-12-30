ВСУ попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области

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ВСУ попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в районе города Новозыбкова Брянской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что удар по объекту был нанесен в поселке Мамай. Согласно предварительной информации, украинские боевики использовали для атаки реактивную ракету-дрон «Пекло».
В результате произошедшего частично разрушено техническое здание, пострадавших нет. Примечательно, что данный участок нефтепровода является последним пунктом прокачки перед границей с Украиной, оттуда нефть поступает и в Европу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В результате произошедшего частично разрушено техническое здание, пострадавших нет. Примечательно, что данный участок нефтепровода является последним пунктом прокачки перед границей с Украиной, оттуда нефть поступает и в Европу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова