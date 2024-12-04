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Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» прекратились

Фото: iStock/ NiseriN

Фото: iStock/ NiseriN

Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек объявил, что государство по неизвестным причинам перестало получать нефть по трубопроводу «Дружба», проинформировал новостной портал Novinky.


Чиновник обратил внимание, что из-за сложившейся ситуации власти страны «находятся в контакте со всеми существенными акторами». При этом в «Транснефти» уточнили, что поставки по нефтепроводу в пределах территории Российской Федерации осуществляются в штатном режиме.

Чехия, как и Словакия с Венгрией получают нефть из России по южной ветке нефтепровода «Дружба» — она не подпадает под санкции Евросоюза. Страна, которая в прошлом году приобрела рекордные за более чем десять лет объемы углеводородов из России, хочет отказаться от их покупки в следующем году. К тому времени достроят нефтепровод IKL, связывающий страну с трансальпийским нефтепроводом TAL в немецком городе Ингольштадт.

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#словакия
Глава МИД ФРГ Бербок заявила об обстреле кораблём РФ немецкого вертолёта
04 декабря 2024, 17:07

Фото: istockphoto/camptoloma

В Балтийском море российский корабль обстрелял немецкий военный вертолёт сигнальными ракетами. Об этом заявила глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
Об этом сообщает газета Berliner Zeitung. Журналисты утверждают, что глава немецкого МИД кратко упомянула об инциденте в кулуарах министерской встречи НАТО в Брюсселе, не приводя никаких подробностей. Она также не сообщила, был ли российский корабль военным или гражданским.

По словам Бербок, вертолёт бундесвера выполнял плановый разведывательный полёт над акваторией Балтийского моря, во время которого был обстрелян из ракетницы российскими моряками. Она предположила, что это могло быть судно, уклоняющееся от санкций. Министр призвала усилить патрулирование в Балтийском море.

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Пашинян: отношения Еревана и ОДКБ перешли в точку невозврата
04 декабря 2024, 16:50

Никол Пашинян (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что у республики не вызывают интерес документы, принимающиеся в рамках ОДКБ, отношения Еревана и организации перешли точку невозврата, проинформировало агентство ТАСС.
«Мы сказали, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят», — подчеркнул премьер-министр Армении.

Никол Пашинян обратил внимание, что данная ситуация делает возвращение республики в ОДКБ всё более тяжёлым или вовсе нереальным. Он полагает, что здесь наступила «точка необратимости».

Ещё премьер-министр Армении прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что события в Нагорном Карабахе не относятся к ОДКБ, так как республика не подвергалась внешней агрессии. Никол Пашинян добавил, что Армения приостановила свое участие не из-за Нагорного Карабаха, а из-за недостатка «надлежащей реакции» на «внешнюю агрессию на границы суверенной Армении в 2021 и 2022 годах».

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#никол пашинян
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Политолог Светов: Трамп плевать хотел на предупреждения Рютте о сделке по Украине
04 декабря 2024, 16:48

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный президент США Дональд Трамп плевать хотел на предупреждение генсека НАТО Марка Рютте о том, что неудачная сделка по Украине поставит под угрозу Вашингтон, так как приведет к сближению России, Китая, КНДР и Ирана. Об этом заявил политолог Юрий Светов. По его словам, Рютте — лишь клерк, поставленный для координации.
«Теперь Рютте — генсек НАТО, 70 процентов бюджета которого обеспечивают Соединенные Штаты — делает предупреждение Америке. Он кто? Клерк, поставленный для координации, чтобы страны, входящие в НАТО, послушно исполняли директивы, которые исходят от военного командования альянса. Кто командует войсками НАТО в Европе? Американский генерал. <…> Естественно, Трамп плевать хотел на эти предупреждения», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем Рютте выступил с новым заявлением, в котором признал неумолимое продвижение ВС РФ. Как сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Россия наступает по всей линии фронта и упорно «движется на Запад». В связи с этим генсек НАТО предложил увеличить поставки оружия украинской стороне.

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Захарова: Правовую оценку деятельности Зурабишвили дадут компетентные органы
04 декабря 2024, 16:27

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Россия, в отличие от Запада, не вмешивается во внутренние дела других стран. Правовую оценку деятельности Саломе Зурабишуили на посту президента страны должны дать компетентные органы Грузии.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая в ходе брифинга по вопросам текущей политики на просьбу прокомментировать ситуацию в Грузии. Она также напомнила, что срок полномочий Зурабишвили в качестве президента страны истекает через полторы недели.

Заявления Запада по ситуации в Грузии, как коллективные, от Совета Европы, который, по словам Захаровой, перешёл в стадию ментального нездоровья, так и индивидуальные выступления некоторых политиков, превратились уже в какую-то какофонию и непотребство, подчеркнула спикер российского МИД.

Коснулась дипломат и вопроса поощрения к беспорядкам, антиконституционным протестам и участию в них детей. По её словам, просто не укладывается в голове, как может взрослый человек, заявляющий, что делом его жизни является забота о людях, способен призывать детей, школьников выходить на улицы, потому что настал их черёд протестовать.

Захарова выразила недоумение, как женщина, находящаяся в политике, которая от природы своей должна понимать, что такое детство, материнство, забота о детях, может призывать школьников заменить студентов на улицах, где погромы, беспорядки и коктейли Молотова.

Дипломат также отдала должное тем людям, которые со всей ответственностью, собранностью и чёткостью осудили крайне авантюрные и преступные призывы Зурабишвили, сказав, что перед их мужеством и гражданской зрелостью следует снять шляпу за то, что они воспротивились втягиванию детей в политическую мясорубку.

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«Импичмент — гарантированный сценарий»: на что обрекают президента Южной Кореи за военное положение
Ланьков: импичмент президенту Южной Кореи стал гарантированным сценарием
04 декабря 2024, 15:57

Фото: iStock/klenger

Импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю из маловероятного сценария превратился в гарантированный из-за его решения ввести военное положение в стране. Об этом заявил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков. По его словам, южнокорейского лидера в ближайшее время отстранят и поставят на его место временного президента, который проведет внеочередные выборы.
«Военное положение не могли не отменить. С самого начала это была авантюра, показывавшая, что президент переоценил уровень грозившей ему опасности. Во-вторых, он, видимо, забыл, в каком тысячелетии живёт. Такой номер в Южной Корее мог сработать полвека назад, но не сейчас», — пояснил профессор в беседе с RT.
К такому же выводу приходит политический аналитик Борис Межуев. В разговоре с «Петербургским дневником» он напомнил, чем заканчивались президентские сроки в Южной Корее — тюремным сроком, чаще всего по обвинениям в коррупции.

Аналитик также напомнил, что у Южной Кореи воспрял ее сосед — КНДР, чему способствовало подписание Всеобъемлющего договора о сотрудничестве с Россией.
«Холодная война» между двумя Кореями получила продолжение в виде прокси-конфликта на Украине, в котором Сеул поддержал Киев, а Пхенъян – Москву. В то же время Южная Корея потеряла целые производства, крупные контракты миллиарды долларов после того, как ушла с российского рынка по политическим причинам», — отметил он.
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Захарова: Участие Армении в МУС наносит ущерб отношениям Москвы и Еревана
04 декабря 2024, 15:54

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Участие Еревана в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС) наносит прямой ущерб российско-армянским отношениям. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Армения официально стала членом МУС с 1 февраля 2024 года после ратификации парламентом страны Римского статута в начале октября 2023 года. Россия юрисдикцию МУС не признаёт. В ходе брифинга один из журналистов попросил спикера МИД прокомментировать заявление Еревана о готовности сотрудничать с МУС ради укрепления международных правовых норм.

«Мне кажется, наше отношение к этому вот чуду-юду в виде МУС хорошо известно, как и отношение к присоединению к нему Армении. Оно также известно и армянской стороне», — сказала Мария Захарова.

По словам российского дипломата, участие Еревана в МУС на фоне выписанных в Гааге квази-ордеров на арест некоторых российских должностных лиц наносит явный ущерб российско-армянским отношениям.

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Захарова: Россия удивлена реакции Филиппин на присутствие подлодки «Уфа»
04 декабря 2024, 15:32

Фото: iStock/Alexyz3d

Россия удивилась реакции Филиппин на присутствие подводной лодки «Уфа» ВМФ России в исключительной экономической зоне страны. Так на соответствующий вопрос журналистов ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Честно говоря, эта реакция нас удивила», — заявила Захарова.

Она пояснила, что заход подлодки был осуществлен в рамках международного права. Таким образом, нахождение российской подлодки в исключительной экономической зоне Филиппин является правомерным и не противоречит нормам.

Захарова отметила, что лодка находится в надводном положении, а экипаж готов выйти на связь с представителями ВС прибрежного государства, что является прямым свидетельством того, что никаких скрытых мотивов ее пребывания там нет.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте выражал обеспокоенность присутствием российской «Уфы» в части Южно-Китайского моря, так как государство считает это место своей исключительной экономической зоной.

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#захарова
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Россия оправится от «травмы ЕГЭ» только через 20 лет — Зюганов
04 декабря 2024, 14:45

Геннадий Зюганов (Фото: kremlin.ru)

Введение в России болонской системы образования — это худшее, что можно было придумать. Единый госэкзамен нанёс стране травму, от которой она оправится не ранее, чем через 20 лет.
Такое мнение высказал лидер КПРФ, депутат Государственной думы Геннадий Зюганов. Его слова приводит телеграм-канал URA.RU. Глава фракции коммунистов считает, что невысокое качество образования мешает стране стать великой державой.

«Завод вы можете взорвать и за два года отстроить. А если вы взорвете образование, вы взорвете целое поколение», — заявил Зюганов.

Политик и законодатель добавил, что после навязывания «болонки» (болонской системы образования - прим. ред.) образование в России попало в колею, ведущую в тупик, из которой никак не удаётся «выскочить».

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Российские военные помогли кадетам академии в Алеппо выйти из окружения
04 декабря 2024, 13:58

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Благодаря совместным политическим усилиям России и Сирии кадеты Военно-технической академии в Алеппо были благополучно выведены из окружения террористов. Об этом сообщило командование Сирийской арабской армии.
Кадеты и офицеры академии оказались заблокированы в здании после нападения боевиков на Алеппо, передаёт РИА Новости. Затем они совершили тяжёлый марш-бросок, попали в окружение террористов, которые уже начали применять артиллерию и пулемёты.

Затем совместные усилия и военно-политическая координация России и Сирии помогли снять осаду террористов и помочь кадетам покинуть академию. Они добрались до города Хомс, где получили необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что в ходе столкновения с боевиками несколько кадетов были убиты и ранены.

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