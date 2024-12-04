Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» прекратились

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Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек объявил, что государство по неизвестным причинам перестало получать нефть по трубопроводу «Дружба», проинформировал новостной портал Novinky.
Чиновник обратил внимание, что из-за сложившейся ситуации власти страны «находятся в контакте со всеми существенными акторами». При этом в «Транснефти» уточнили, что поставки по нефтепроводу в пределах территории Российской Федерации осуществляются в штатном режиме.
Чехия, как и Словакия с Венгрией получают нефть из России по южной ветке нефтепровода «Дружба» — она не подпадает под санкции Евросоюза. Страна, которая в прошлом году приобрела рекордные за более чем десять лет объемы углеводородов из России, хочет отказаться от их покупки в следующем году. К тому времени достроят нефтепровод IKL, связывающий страну с трансальпийским нефтепроводом TAL в немецком городе Ингольштадт.
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Ольга Енгалычева