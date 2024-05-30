Группа российских вертолётов сорвала ротацию ВСУ в зоне группировки «Север»

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Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ и сорвала ротацию украинских военнослужащих в зоне ответственности группировки «Север».
Как сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, в воздушной атаке участвовали разведывательно-ударный вертолёт Ка-52м «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35м и многоцелевой вертолёт Ми-8. Удар по позициям неприятеля был нанесён с использованием неуправляемых авиационных 80-миллиметровых ракет С-8. Вертолёты работали на предельно малой высоте.
После выполнения боевой задачи и поражения намеченных целей экипажи вертолётов осуществили противоракетный манёвр с использованием систем бортовой обороны. Затем воздушные машины благополучно вернулись на аэродром базирования.
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Александр Бойцов