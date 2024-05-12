Группа солдат ВСУ, РДК* и «Кракена»* в Харьковской области частично уничтожена

Для защиты оборонительных рубежей в Харьковской области украинцами была собрана специальная усиленная группировка, состоящая из опытных и мотивированных солдат ВСУ, участников так называемого Русского добровольческого корпуса* и батальона «Кракен»*. Теперь она частично уничтожена российскими бойцами.