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Для защиты оборонительных рубежей в Харьковской области украинцами была собрана специальная усиленная группировка, состоящая из опытных и мотивированных солдат ВСУ, участников так называемого Русского добровольческого корпуса* и батальона «Кракен»*. Теперь она частично уничтожена российскими бойцами.
В ходе трёхдневного наступления в приграничных районах подразделения ВС РФ заняли немало населённых пунктов, а также наносили мощные удары по позициям ВСУ, нанося противнику ощутимые потери. В частности, была частично уничтожена усиленная группировка, составленная из отборных частей и отъявленных русофобов специально для обороны Харьковской области, передаёт ТАСС.
Иностранные эксперты полагают, что одной из целей наступательной операции российских войск является создание своеобразной буферной зоны, о которой говорил президент РФ Владимир Путин и которая защитит от украинских ударов Белгородскую область.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов