Российская армия уничтожает цели на линии обороны ВСУ в Харьковской области

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Дальнобойная артиллерия группировки «Север» Вооружённых сил РФ успешно подавляет оборонительные рубежи противника. Артиллеристы уничтожают склады и опорные пункты ВСУ в Харьковской области.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным Ирбис. По его словам, работа по позициям противника ведётся с большой интенсивностью и круглосуточно. Изменения координат стрельбы говорят о том, что части ВСУ отступают. Основная задача артиллеристов — прикрыть и поддержать огнём продвижение пехоты. Ирбис добавил, что все поставленные задачи успешно выполняются.
Накануне, 11 мая, в министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.
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Александр Бойцов