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Российская армия уничтожает цели на линии обороны ВСУ в Харьковской области

12 мая 2024, 08:15
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Дальнобойная артиллерия группировки «Север» Вооружённых сил РФ успешно подавляет оборонительные рубежи противника. Артиллеристы уничтожают склады и опорные пункты ВСУ в Харьковской области.


Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным Ирбис. По его словам, работа по позициям противника ведётся с большой интенсивностью и круглосуточно. Изменения координат стрельбы говорят о том, что части ВСУ отступают. Основная задача артиллеристов — прикрыть и поддержать огнём продвижение пехоты. Ирбис добавил, что все поставленные задачи успешно выполняются.

Накануне, 11 мая, в министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.

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Губернатор Артамонов: Дрон ВСУ пытался атаковать объекты в промзоне Липецка
12 мая 2024, 08:37

Фото: istockphoto/sommersby

Украинский беспилотник попытался атаковать объекты инфраструктуры в промышленной зоне Липецка. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что попытка нанесения удара по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка была предпринята ранним утром. Атака была успешно пресечена, добавил Артамонов. Угроза была нейтрализована, к счастью, обошлось без жертв. На месте падения БПЛА в настоящее время работают представители спецслужб.

Губернатор Липецкой области также сообщил, что дежурные системы обнаружения и подавления в составе противовоздушной обороны продолжают оставаться в состоянии полной боевой готовности. Он также призвал граждан не публиковать фото и видео последствий подобных атак.

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Будут представлять угрозы для всей Европы: В Крыму объяснили, что станет с ВСУ после СВО
Смирнов: После окончания СВО остатки ВСУ превратятся в бандформирования
12 мая 2024, 08:30

Фото: iStock/YakubovAlim

После окончания СВО Европе придётся проводить декриминализацию из-за остатков украинских войск, об этом заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в интервью для РИА Новости.
По его словам, когда специальная военная операция будет завершена, остатки Вооружённых сил Украины превратятся в бандформирования с оружием в руках. Они будут представлять настоящую угрозу для безопасности всей Европы.

Декриминализация может стать одной из основных задач, считает Смирнов.

Напомним, ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что реальные потери ВСУ в ходе СВО составляют порядка 700 000 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российская армия уничтожает цели на линии обороны ВСУ в Харьковской области

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#всу
#сво
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Эвакуация Харькова, Украина мобилизует водителей автобусов: Последние новости СВО
Украина эвакуирует жителей Волчанска и приграничных сёл Харьковской области
12 мая 2024, 07:58

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российски силы пошли в активное наступление на Харьковском направлении, уже вчера Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пяти населённых пунктов в регионе.
О последних событиях, которых происходят на полях СВО, расскажет редакция «Радио 1».

Эвакуация Харьковской области


Нацполиция Украины сообщила об эвакуации населения Харьковской области.

10 мая глава подконтрольной Киеву Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что украинские власти проводят эвакуацию Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов.

По последней информации, из приграничных регионов Харьковской области с пятницы эвакуировали 970 человек.

Наступление ВС РФ в Харьковской области


Сперва об успехах российской армии говорили военкоры, Соединённые Штаты и киевские власти. 11 мая эту информация подтвердили и в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

В Telegram-каналах, которые ведут российские военные корреспонденты, сообщается о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих на Харьковском направлении.

Украина мобилизует водителей рейсовых автобусов


В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. После этого в средствах массовой информации стали всё чаще появляться истории о жестоких методах, при помощи которых сотрудники украинского ТЦК (так теперь в стране называются военкоматы) мобилизуют мирное население. Так, мужчин хватают на улицах, вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартир.

11 мая украинское издание «Страна.ua» опубликовало видеоролик, на котором мужчина рассказывает, что ТЦКашники добрались и до водителей рейсовых автобусов. По его словам, их вытаскивают прямо из-за руля и отправляют в военкоматы. Мужчина на видео с иронией поблагодарил за происходящее Владимира Зеленского и заявил, что украинцы будут «плакать», когда нынешний президент покинет свой пост.

«Ростех» изучает трофейный Abrams


Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams, об этом сообщил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов в интервью для РИА Новости. Изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений и военной техники противника, а также тенденций их развития. По словам Чемезова, точного плана на захваченный Abrams пока нет.

На технике ВС РФ появился символ копья Одина


На российской технике, которая действует в наступлении в Харьковской области, обнаружили новый тактический знак. По мнению авторов Telegram-канала «Портфель Генштаба», это знак похож на «руну Гунгнира» — копьё Одина.

«В мифологии оно обладает волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты и доспехи», — уточнили авторы поста.

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#вс рф
#всу
#сво
#харьковская область
#мобилизация
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Депутаты бундестага поддержали идею сбивать российские ракеты на Украине
12 мая 2024, 07:03

Фото: istockphoto/Mesut Dogan

Несколько депутатов немецкого парламента поддержали идею применять западные комплексы противовоздушной обороны против российских ракет. В соответствие с планом, сбивать ракеты будут с территории стран НАТО.
Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Первым Североатлантическому альянсу эту идею предложил ведущий научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге. По его задумке, комплексы ПВО, размещённые в Польше и Румынии, следует использовать для того, чтобы сбивать российские ракеты в небе над Украиной.

Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер одобрил идею такой «трансграничной» противовоздушной обороны для помощи Киеву. По его словам, это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит защитить фронт. В качестве примера парламентарий привёл действия американских и британских военных, действовавших при отражении иранской атаки на Израиль. Его поддержали также некоторые депутаты из правящей коалиции.

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#израиль
#депутаты
#ракеты
#пво
#нато
#украина
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В ДНР рассказали о будущем Часова Яра
Глава ДНР Пушилин: после освобождения Часов Яру назначат регион-шеф
12 мая 2024, 06:42

Фото: сайт Кремля

После освобождения Часова Яра от Вооруженных сил Украины (ВСУ) для восстановления города будет назначен регион-шеф, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью информационному агентству ТАСС.
По его словам, до начала восстановления необходимо не только освободить город, но и создать комфортные условия для деятельности профильных учреждений. Только после этого можно будет заниматься будущим Часов Яра, подчеркнул глава региона.

«Ну а перед этим провести разминирование, разбор завалов. Это уже откатанная процедура для каждого освобождаемого населенного пункта», – раскрыл Пушилин будущее населенного пункта.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации, подконтрольной Киеву, Вадим Филашкин заявил, что если Россия займет город Часов Яр и другие районы Донбасса, то Москва войдет «в самое сердце» Украины.

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#денис пушилин
#днр
#всу
#сво
#киев
#часов яр
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Российская артиллерия сорвала переброску ВСУ возле Белгородской области
12 мая 2024, 06:10

Фото: iStock/Anna_Anikina

Артиллерийские подразделения группировки «Север» помешали ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белгородской областью, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
По данным ведомства, ротацию удалось прервать в результате обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Информация о дислокации сил противника была получена от спецслужб.

Также артиллеристы группировки войск «Днепр» нанесли огневой удар позициям ВСУ на правобережье Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Российские войска уничтожили более 10 украинских военных пикапа.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#град
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#вс рф
#херсонская область
#владимир путин
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Российские бойцы ликвидировали опорные пункты и пехоту ВСУ
МО РФ: артиллеристы ликвидировали опорные пункты и пехоту ВСУ в дельте Днепра
12 мая 2024, 06:00

Фото: iStock/Evgeny555

Артиллерийские подразделения российских десантников группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что артиллерийские подразделения нанесли удары по опорным пунктам и пехоте ВСУ на правом берегу Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Отмечается, что российские войска уничтожили более 10 украинских военных пикапов.

Российские войска работали в тесном взаимодействии с войсками, оснащенными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), и осуществляли координацию огня в режиме реального времени. Расчеты «Градов» выходили из укрытий, выезжали на огневые позиции и производили расчет установки цели. Затем производилось огневое поражение.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#бпла
#град
#херсонская область
#сво
#владимир путин
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В Харьковской области взяли в плен бойца подразделения «Кракен»*
12 мая 2024, 05:06

Фото: iStock/Sinenkiy

В ходе наступления в Харьковской области российские войска взяли в плен бойца «Кракена»* Илью Гуда (позывной Комар), сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что в марте 2024 года он в составе «Русского добровольческого корпуса»** участвовал в нападении нп Белгородскую область. На допросе он рассказал о деятельности своей группировки и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее командир 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка с позывным Змей рассказал о 28 днях в районе Берховского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Российский офицер добавил, что самые яркие эмоции он испытал, когда русские уничтожали войска «Кракена».

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#белгородская область
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Назван срок поставки истребителей F-16 Киеву
Standard: первые истребители F-16 могут появиться у ВСУ через нескольких недель
12 мая 2024, 04:46

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель, передает британская газета Standard.
По данным издания, первые истребители должны быть поставлены на Украину в июне или июле. Источники издания не сообщили, какая страна предоставит Киеву истребители к этому сроку.

В апреле старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк заявил, что F-16, которые получит Киев, не снизят эффективность российских бомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Российские самолеты сбрасывают планирующие бомбы вдали от линии соприкосновения, вынуждая пилотов F-16 залетать в пределы досягаемости систем ПВО.

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