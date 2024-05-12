CNN: Россия создаёт в Харьковской области буферную зону для защиты Белгорода

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Продвижение российских войск в Харьковской области стало одной из крупнейших наступательных операций за последнее время. Ключевой целью этого наступления станет создание буферной зоны, о которой ранее говорили власти России.
Такое мнение высказал главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто. По его словам, российские военные вовсе не случайно приложили столько усилий для этого прорыва. Эксперт полагает, что у России есть далеко идущие планы, в том числе создание своеобразной «санитарной зоны», о которой говорил президент РФ Владимир Путин и которая поможет защитить от ударов Белгородскую область.
В субботу пресс-служба министерства обороны РФ сообщила об освобождении населённых пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Также массированным ударам подверглись позиции ВСУ в Волчанске на северо-востоке региона.
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Александр Бойцов