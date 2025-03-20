Подполковника в отставке осудили за денежные переводы ВСУ

Количество спасателей, задействованных в ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, увеличилось до 406 человек. Возгорание произошло после падения обломков беспилотников, которые, по данным источников, принадлежат ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал оперативного штаба региона.