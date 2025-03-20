Подполковника в отставке осудили за денежные переводы ВСУ

Фото: iStock/FabrikaCr
Подполковник в отставке из посёлка Заветы Ильича (Хабаровский край) приговорён к 13 годам колонии строгого режима за финансирование украинских военных фондов через переводы родственнице. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона в своём Telegram-канале.
Мужчина, являвшийся противником спецоперации, в 2022 году переводил деньги проживающей на Украине родственнице. Она же перенаправляла их в фонд, закупавший вооружение для ВСУ. В суде подсудимый признал вину, заявив, что осознавал: его действия направлены против безопасности России.
В результате мужчина был признан виновным по ст.275 УК РФ («Государственная измена»). Суд также назначил штраф в 300 тысяч рублей, лишил звания подполковника и установил ограничение свободы на 1,6 года после основного срока.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
В ночь с 19 на 20 марта осколки сбитого беспилотника ВСУ повредили здание городской больницы №1 в Энгельсе. В момент происшествия в одном из помещений медучреждения находились сотрудники. Также во время атаки дронов пострадала одна женщина.
Читайте также:
«Ничего страшнее в моей жизни не было»: Маргарита Симоньян назвала состояние Тиграна Кеосаяна самой великой трагедией
Стало известно, стоит ли россиянам сейчас избавляться от долларов
«Видно любовь и партнерские отношения»: Светлана Бондарчук заступилась за Чумакова и его грубые слова в адрес жены
В результате мужчина был признан виновным по ст.275 УК РФ («Государственная измена»). Суд также назначил штраф в 300 тысяч рублей, лишил звания подполковника и установил ограничение свободы на 1,6 года после основного срока.
«Мощнейшая бойня 21 века»: 19-летний парень сел за тройное убийство и план расстрела 30 детей
Приговор ещё не вступил в законную силу.
В ночь с 19 на 20 марта осколки сбитого беспилотника ВСУ повредили здание городской больницы №1 в Энгельсе. В момент происшествия в одном из помещений медучреждения находились сотрудники. Также во время атаки дронов пострадала одна женщина.
Читайте также:
«Ничего страшнее в моей жизни не было»: Маргарита Симоньян назвала состояние Тиграна Кеосаяна самой великой трагедией
Стало известно, стоит ли россиянам сейчас избавляться от долларов
«Видно любовь и партнерские отношения»: Светлана Бондарчук заступилась за Чумакова и его грубые слова в адрес жены
Мария Моисеева