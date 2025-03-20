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Подполковника в отставке осудили за денежные переводы ВСУ

В Хабаровском крае подполковнику дали 13 лет колонии за госизмену
Фото: iStock/FabrikaCr

Фото: iStock/FabrikaCr

Подполковник в отставке из посёлка Заветы Ильича (Хабаровский край) приговорён к 13 годам колонии строгого режима за финансирование украинских военных фондов через переводы родственнице. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона в своём Telegram-канале.
Мужчина, являвшийся противником спецоперации, в 2022 году переводил деньги проживающей на Украине родственнице. Она же перенаправляла их в фонд, закупавший вооружение для ВСУ. В суде подсудимый признал вину, заявив, что осознавал: его действия направлены против безопасности России.

В результате мужчина был признан виновным по ст.275 УК РФ («Государственная измена»). Суд также назначил штраф в 300 тысяч рублей, лишил звания подполковника и установил ограничение свободы на 1,6 года после основного срока.

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Приговор ещё не вступил в законную силу.

В ночь с 19 на 20 марта осколки сбитого беспилотника ВСУ повредили здание городской больницы №1 в Энгельсе. В момент происшествия в одном из помещений медучреждения находились сотрудники. Также во время атаки дронов пострадала одна женщина.

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Mash: Осколки сбитого БПЛА попали по горбольнице в Энгельсе, пострадала женщина
20 марта 2025, 05:43

Фото: iStock/Madrolly

Осколки сбитого беспилотника повредили здание городской больницы №1 в Энгельсе. В момент происшествия в одном из помещений медучреждения находились сотрудники. Также во время атаки ВСУ пострадала одна женщина, сообщили местные источники Telegram-каналу Mash.
По предварительным данным, обломки дрона пробили окна палаты и ординаторской. Инцидент не привёл к человеческим жертвам, но вызвал переполох среди персонала.

Известно, что обломки БПЛА упали на территорию больницы после его уничтожения системами ПВО.



Также при падении обломков БПЛА есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы. Губернатор Бусаргин сообщил, что пострадавших нет.

Ранее «Радио 1» передавало, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Энгельсе, спровоцировав возгорание из-за падения обломков беспилотника. Местные жители сообщили о четырёх взрывах, прогремевших около 4 часов утра, а также о срабатывании сирен.

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SHOT: дроны ВСУ атаковали НПЗ в Энгельсе, начался пожар из-за осколков БПЛА
20 марта 2025, 04:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Энгельсе, спровоцировав возгорание из-за падения обломков беспилотника. Местные жители сообщили о четырёх взрывах, прогремевших около 4 часов утра, а также о срабатывании сирен. Информацию подтвердили Telegram-каналы SHOT и Mash.
По данным очевидцев из Саратова и Энгельса, после серии взрывов в районе нефтебазы начался пожар. Жители проснулись от громких звуков, а затем заметили задымление. Точных данных о жертвах и повреждениях на данный момент нет.

Ранее глава региона подтвердил, что в Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА.

«Радио 1» также передавало, что стало известно мнение Америки о передаче АЭС Украины под управление США.

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Стало известно мнение Америки о передаче АЭС Украины под управление США
Fox News: Минэнерго США не видит проблем в передаче АЭС Украины Америке
20 марта 2025, 04:43

Фото: iStock/ValleraTo

США не видят проблем в возможной передаче АЭС на Украине под управление Америки для содействия урегулированию конфликта. Об этом заявил глава американского Министерства энергетики Крис Райт в эфире Fox News, подчеркнув наличие у США необходимого технического опыта.
По словам Райта, передача АЭС под контроль Вашингтона не потребует отправки военных США на Украину.

«Если для достижения этой цели будет полезным, чтобы США управляли атомными электростанциями на Украине — никаких проблем», — заявил он.
Ранее Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о часовом разговоре с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны приблизили переговорные позиции. По утверждению американского лидера, киевский режим согласился прекратить атаки на российские энергообъекты.

В ночь с 19 на 20 марта в городах Саратов и Энгельс была объявлена тревога из-за атак беспилотников ВСУ. По данным Mash, жители Энгельса сообщили как минимум о двух взрывах в небе, которые сопровождались срабатыванием сирен.

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Mash: В городах Саратов и Энгельс звучит сигнал тревоги из-за атаки БПЛА ВСУ
20 марта 2025, 04:28

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В городах Саратов и Энгельс объявлена тревога из-за атак беспилотников ВСУ. По данным Mash, жители Энгельса сообщили как минимум о двух взрывах в небе, которые сопровождались срабатыванием сирен.
В Саратове также звучат сигналы тревоги. Ранее глава региона подтвердил, что в Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА.



Ранее сообщалось, что количество спасателей, задействованных в ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, увеличилось до 406 человек. Возгорание произошло после падения обломков беспилотников, которые принадлежат ВСУ.

Также «Радио 1» передавало, что в России введут новые правила призыва на военную службу, включая увеличение срока действия решений военкоматов о призыве на срочную службу до одного года. Законопроект, как сообщает «Парламентская газета», уже прошёл первое чтение в Госдуме.

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Оперштаб: для тушения пожара нефтебазы на Кубани привлекли 406 человек
20 марта 2025, 00:44

Фото: iStock/JohnnyH5

Количество спасателей, задействованных в ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, увеличилось до 406 человек. Возгорание произошло после падения обломков беспилотников, которые, по данным источников, принадлежат ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал оперативного штаба региона.
Ранее для борьбы с огнём привлекались 357 специалистов и 140 единиц техники, включая два пожарных поезда. Сейчас группировку расширили: в работах по ликвидации пожара задействовали 157 единиц техники. Площадь тушения составляет 4250 квадратных метров.

По информации штаба, спасатели сосредоточены на локализации огня в резервуаре, запорной арматуре и нефтепродуктах в зоне обвалования.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас предложит лидерам ЕС на саммите в четверг выделить Украине два миллиона артиллерийских снарядов.

Также «Радио 1» передавало, что федеральная трасса М-8 перекрыта на фоне массового ДТП из сотни автомобилей в Поморье Архангельской области.

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