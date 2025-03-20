Mash: Осколки сбитого БПЛА попали по горбольнице в Энгельсе, пострадала женщина

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Осколки сбитого беспилотника повредили здание городской больницы №1 в Энгельсе. В момент происшествия в одном из помещений медучреждения находились сотрудники. Также во время атаки ВСУ пострадала одна женщина, сообщили местные источники Telegram-каналу Mash.
По предварительным данным, обломки дрона пробили окна палаты и ординаторской. Инцидент не привёл к человеческим жертвам, но вызвал переполох среди персонала.
Известно, что обломки БПЛА упали на территорию больницы после его уничтожения системами ПВО.
Также при падении обломков БПЛА есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы. Губернатор Бусаргин сообщил, что пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Энгельсе, спровоцировав возгорание из-за падения обломков беспилотника. Местные жители сообщили о четырёх взрывах, прогремевших около 4 часов утра, а также о срабатывании сирен.
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Известно, что обломки БПЛА упали на территорию больницы после его уничтожения системами ПВО.
Также при падении обломков БПЛА есть повреждения в частном доме в районе Соколовой горы. Губернатор Бусаргин сообщил, что пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Энгельсе, спровоцировав возгорание из-за падения обломков беспилотника. Местные жители сообщили о четырёх взрывах, прогремевших около 4 часов утра, а также о срабатывании сирен.
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Мария Моисеева