Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

03 июля 2025, 07:31

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 69 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/NiseriN

В минувшую ночь средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 69 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных с территории Украины. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.