Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
В минувшую ночь средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 69 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных с территории Украины. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, из общего числа уничтоженных дронов 22 были сбиты над Воронежской областью, 27 — над Белгородской областью, 10 — над Липецкой областью, 8 — над Курской областью, а 2 — над территорией Республики Крым.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также: