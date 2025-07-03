В Чувашии и Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
В Чувашской Республике и Татарстане власти объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает МЧС.
«Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА. На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность"», — говорится в сообщениях ведомства.
В ночь на 3 июля беспилотники атаковали ряд российских регионов. Известно о взрывах в Воронежской и Липецкой областях. В результате налета дронов погибла пенсионерка. Обломки БПЛА упали на частный дом, где она жила.