Конфликт на Украине достиг критической точки
Изнурительный конфликт на Украине вступил в новый, критический этап, как сообщает американская газета The Washington Post.
В условиях нарастающей нехватки оружия и солдат Киев сталкивается с серьезными вызовами, которые негативно сказываются на ведении боевых действий на линии фронта.
Согласно информации издания, недавнее решение США приостановить поставки зенитных ракет Patriot Украине создает дополнительные трудности для украинских вооруженных сил. Западные союзники предупреждают, что без немедленного увеличения военной помощи правительство в Киеве рискует столкнуться с катастрофическим крахом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: