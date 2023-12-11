Группировка «Запад» уничтожила опорные пункты ВСУ под Купянском

Фото: сайт Минобороны РФ
Расчёты САУ «Мста-С» группировки ВС РФ «Запад» ликвидировали взводные опорные пункты и минометные расчеты ВС Украины на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск «Запад» на данном направлении огнем из самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и минометные расчеты ВСУ», — цитирует агентство заявление российского оборонного ведомства.
Уточняется, что бойцы группировки «Запад» при круглосуточной поддержки артиллерии продолжают теснить противника на этом участке фронта.
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