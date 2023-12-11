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Группировка «Запад» уничтожила опорные пункты ВСУ под Купянском

Минобороны: Группировка «Запад» уничтожила опорные пункты ВСУ под Купянском
11 декабря 2023, 03:25
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Расчёты САУ «Мста-С» группировки ВС РФ «Запад» ликвидировали взводные опорные пункты и минометные расчеты ВС Украины на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск «Запад» на данном направлении огнем из самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и минометные расчеты ВСУ», — цитирует агентство заявление российского оборонного ведомства.

Уточняется, что бойцы группировки «Запад» при круглосуточной поддержки артиллерии продолжают теснить противника на этом участке фронта.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Генерал ВСУ Романенко раскритиковал процедуру мобилизации на Украине
Генерал ВСУ Романенко: Процедуру мобилизации на Украине нужно упростить
11 декабря 2023, 02:24

Бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что на Украине необходимо упростить процедуру мобилизации. При этом депутатам следует совместно с военкомами ходить в рейды, сказал он в ходе интервью Radio NV.
«Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они были с теми группами, которые ходят в последнее время и по спортзалам», — цитирует издание слова собеседника.

По его мнению, ВСУ сейчас нужно не только восполнять потери имеющихся подразделений, но и формировать новые бригады для «наступательных операций». Генерал также потребовал ставить на учёт всех военнообязанных украинцев, включая женщин.

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Генерал ВСУ Сырский: Русские наступают по всему фронту
Генерал ВСУ Сырский заявил о наступлении российской армии по всему фронту
11 декабря 2023, 00:29

Фото: сайт Минобороны РФ

Командующий сухопутными войсками ВС Украины генерал Александр Сырский заявил, что ВС РФ продолжают наступать по всему фронту. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Сырский отметил, что на Восточном направлении сохраняется сложная оперативная ситуация. По его словам, российские военные не прекращают наступать по всей линии фронта в зоне СВО.

На фоне этого генерал совместно с другими командирами украинской армии проанализировали обстановку, сложившуюся на сегодняшний день, и рассмотрели возможные дальнейшие действия.

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«Думская»: Операция ВСУ на левобережье Днепра бессмысленна и ведёт к потерям
11 декабря 2023, 00:27

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Операция ВСУ по удержанию плацдарма на левом берегу Днепра лишена смысла и приводит лишь к большим потерям, пишет одесское издание «Думская».
«Матросы переправляются через реку и большинство убивают еще на подходе к берегу. <...> Людей просто постоянно бросают за реку — волну за волной. Ни о каком прорыве дальше и речи нет, сейчас силы растрачиваются просто на то, чтобы оставаться там. <...> Так зачем все это? Командованию необходимо срочно сворачивать эту операцию. Ее явно собирались увязать с наступлением в Запорожской области, но оно уже закончилось», — говорится в публикации издания.

Ранее украинский военнопленный Виталий Шкиндаль заявил, что ВСУ терпят краха из-за неквалифицированного командования. По его словам, украинские генералы бросают бойцов на штурм без предварительной разведки и чёткого понимания, что происходит на позиции, на которую отправляют отряд.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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В Одесской области Украины произошли взрывы
10 декабря 2023, 22:50

Фото: istockphoto/RamonCast

Звуки взрывов слышны на территории Одесской области Украины. Сообщается также о работе систем противовоздушной обороны.
По информации украинского издания «Страна.ua», взрывы зафиксированы на территории города Южный. Местные власти пока никаких комментариев не давали. Воздушная тревога была объявлена в трёх областях Украины: Кировоградской, Одесской и Николаевской.

Накануне, в ночь на воскресенье, взрывы звучали в центральной части подконтрольного Киеву Херсона, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал, что в городе в результате ударов повреждения получил объект критической инфраструктуры.

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Российские военные подняли триколор над Марьинкой
10 декабря 2023, 19:30

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные подняли триколор над Марьинкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT.
В данный момент штурмовики ВС РФ закрепляются на занятых территориях и проводят разведку проходящей рядом лесополосы и ближайшего населённого пункта Георгиевка. 

Также сообщается об уничтожении выявленных огневых точек ВСУ. Подразделения армии противника отступили из города, но всё же предпринимают попытки срыва ротации российских войск с помощью миномётной и гранатомётной атак. 

RT уточняет, что в настоящее время украинские военные продолжают удерживать не более двух домов на границе Марьинки, а новые оборонительные сооружения возводят уже в нескольких километрах от населённого пункта. 

Ранее, 1 декабря стало известно, что Марьинка перешла под контроль России. 

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#днр
#вс рф
#военные
#контроль
#всу
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MWM: Из-за колоссальных потерь живой силы ВСУ вынуждены вербовать наёмников
10 декабря 2023, 17:10

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украина всё более активно старается вербовать иностранных наёмников для службы в ВСУ. Причина этого заключается в огромных потерях следи личного состава.
Об этом пишут военные аналитики в своей статье для издания Military Watch Magazine. Авторы статьи отмечают заметно возросшую потребность украинских частей в пополнении за счет иностранных наёмников. Причина этого очевидна: огромные потери среди украинцев, особенно в ходе неудачного летнего контрнаступления.

В публикации указано, что средняя продолжительность жизни военнослужащего ВСУ в зонах высокой интенсивности боевых действий составляет всего около четырёх часов. Кроме того, авторы материала сообщают, что потери в украинских подразделениях, отправленных на передовую, достигает 80-90%. Киевский режим увеличил возраст призыва для мужчин и установил новые правила для военнообязанных женщин, но без иностранных легионеров обойтись не получается, заключают эксперты журнала.

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#всу
#украина
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Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области
10 декабря 2023, 16:48

Фото: istockphoto/RamonCast

Артиллеристы ВСУ обстреляли два приграничных населённых пункта в Глушковском районе Курской области. Под удар попали посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона уточнил, что среди населения в результате атаки никто не пострадал. Повреждены линии электропередачи, поэтому оба населённых пункта временно остались без света. Аварийные бригады уже выехали на место и приступят к ремонтно-восстановительным работам, как только это станет безопасным.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая или атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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#губернатор
#сво
#курская область
#обстрел
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В США назвали неверными слова Залужного о тупике на фронте
Профессор Миршаймер: ВС РФ движутся вперёд, поэтому тупика на Украине нет
10 декабря 2023, 15:16

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска продолжают наступление на Украине, что говорит об отсутствии тупика на фронте. Об этом заявил профессор Джон Миршаймер на YouTube-канале Judging Freedom.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал скандальное интервью журналу The Economist, в котором открыто заявил о тупиковой ситуации на фронте. Он заявил, что уже не надеется на прорыв ВСУ. 

По словам Миршаймера, заявления представителей Украины и других западных стран скорее ошибочны, поскольку как такового тупика нет, просто баланс сил сместился в пользу российской армии.

На то же указывают и потери с обеих сторон. В рядах ВСУ многие подразделения находятся в бедственном положении и уже не могут полноценно удерживать позиции. Это в том числе связано и со значительным сокращением численности украинской армии. 

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Самолёты группировки «Запад» нанесли 14 авиаударов по местам скопления ВСУ

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск
#украина
#россия
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#вс рф
#всу
#спецоперация
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Минобороны: ВС РФ поразили пункт сбора командиров групп ВСУ «Катран» и «Омаха»
10 декабря 2023, 15:14

Фото: istockphoto/aapsky

Вооруженные силы России нанесли удары по месту сбора командного состава оперативно-тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». Кроме того, было нанесено огневое поражение складу топлива для бронетехники.
Об этом сообщили в пресс-службе министерство обороны РФ. В российском военном ведомстве уточнили, что для нанесения ударов использовалась оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты ракетные войска и артиллерия РФ. Сначала разведкой было установлено место сбора представителей командного состава группировок противника, после чего по нему был нанесён комбинированный удар.

В министерстве обороны также добавили, что за последние сутки был уничтожен топливный склад для бронетехники ВСУ и нанесено поражение живой силе противника в 128 районах.

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#всу
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