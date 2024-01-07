Губернатор Богомаз: Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

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В воскресенье, 7 января, была отражена очередная попытка террористической атаки со стороны киевского режима. Над территорией Брянской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.
По сообщению губернатора, целью атаки были объекты на территории Погарского района. Вражеский БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений на земле в результате падения дрона нет. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Виктор Богомаз также поблагодарил защитников брянского неба за безупречную службу.
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