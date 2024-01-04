Беспилотник ВСУ уничтожен в акватории Чёрного моря

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Чёрного моря. Об этом Минобороны РФ сообщило в своём Telegram-канале.
Ранее российское военное ведомство сообщало, что в небе над Липецкой областью сначала обезвредили украинский беспилотник, а затем перехватили ракету. Отмечалось, что это была зенитная ракета, переоборудованная под нанесение ударов по наземным целям.
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Анастасия Чинкова