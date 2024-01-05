МО РФ: За один час 5 января было сбито 37 беспилотников ВСУ над Крымом и Кубанью

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Дежурные средства ПВО России за один час 5 января уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над Крымом и один над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны РФ.
4 января украинские военные произвели массированную атаку на Севастополь. В регионе была объявлена воздушная тревога, работали системы ПВО.
Также российское военное ведомство сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских ракет РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. В результате есть двое пострадавших мужчин с осколочными ранениями: у одного мужчины рана предплечья, у второго — голени. Имеются повреждения жилых домов, пострадали около 30 автомобилей.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Также российское военное ведомство сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских ракет РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. В результате есть двое пострадавших мужчин с осколочными ранениями: у одного мужчины рана предплечья, у второго — голени. Имеются повреждения жилых домов, пострадали около 30 автомобилей.
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Артем Путинцев