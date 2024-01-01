Губернатор Богомаз: Над Брянской областью уничтожили второй за сутки БПЛА

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Губернатор региона Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале, что силы ПВО Минобороны РФ сбили украинский беспилотный авиационный комплекс - разведчик над Климовским районом Брянской области.
По словам губернатора, пострадавшие и разрушения отсутствуют. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. При этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о семи раненых в результате обстрела Донецка ВСУ в новогоднюю ночь.
Пушилин также сообщил, что 4 человека погибли, 13 получили ранения во время обстрела Донецка украинскими войсками.
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Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. При этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о семи раненых в результате обстрела Донецка ВСУ в новогоднюю ночь.
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Екатерина Коршунова