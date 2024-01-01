Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow

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Российские военные нанесли удар авиационными ракетами по украинским аэродромам с самолетами - носителями крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что удар был нанесен 31 декабря 2023 года. В военном ведомстве подчеркнули, что все необходимые цели были достигнуты.
Ранее сообщалось, что после ударов экипажи штурмовиков Су-25 выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей. Затем они вернулись на аэродром базирования.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Ранее сообщалось, что после ударов экипажи штурмовиков Су-25 выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей. Затем они вернулись на аэродром базирования.
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Екатерина Коршунова