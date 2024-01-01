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Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow

ВС РФ ударили по инфраструктуре аэродромов с самолетами-носителями Storm Shadow
01 января 2024, 14:37
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные нанесли удар авиационными ракетами по украинским аэродромам с самолетами - носителями крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что удар был нанесен 31 декабря 2023 года. В военном ведомстве подчеркнули, что все необходимые цели были достигнуты.

Ранее сообщалось, что после ударов экипажи штурмовиков Су-25 выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей. Затем они вернулись на аэродром базирования.


ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#военные
#всу
#вс рф
#обстрел
#удар
#воздушная пушилин
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Глава ДНР Пушилин: четыре человека погибли и 13 ранены при обстреле Донецка ВСУ
01 января 2024, 14:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что 4 человека погибли, 13 получили ранения во время обстрела Донецка украинскими войсками.
По словам Пушилина, всем раненым и пострадавшим оказывается необходимая помощь. Ранее сообщалось о трех погибших.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что только террористическое зверье могло обстрелять Донецк в новогоднюю ночь.

Напомним, представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. При этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о семи раненых в результате обстрела Донецка ВСУ в новогоднюю ночь.

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#ночь
#мария захарова
#мид рф
#днр
#всу
#обстрел
#донецк
#денис пушилин
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Лисичанск и Сватово подверглись обстрелу ВСУ в новогоднюю ночь
01 января 2024, 13:55

Фото: istockphoto / Mikhail Dmitriev

ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Лисичанск и Сватово в ЛНР.информация появилась в телеграмм-каналах местных администраций.
«В первые часы после наступления Нового года украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям города Сватово. В 01:30 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ, в результате которого загорелся и был полностью уничтожен жилой дом. В 03:00 Сватово подверглось обстрелу повторно — пострадала гражданская инфраструктур», — сообщили в администрации Сватовского муниципального округа.

Также сообщение о обстреле украинскими войсками появилось в администрации Лисичанска.

«Город подвергся обстрелу со стороны ВФУ. В 00:40 улицы озаряли разрывы снарядов. Террористический киевский режим пытался запугать население прифронтовых городов и поселков в надежде испортить праздник. Но даже чудеса в новом году на нашей стороне - в результате обстрела ни один мирный житель не пострадал», — сообщили в телеграмме администрации.

Стоит отметить, что ранее появилась информация об обстреле Донецка в новогоднюю ночь.

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#военные
#жилой население
#режим
#днр
#всу
#обстрел
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Во Львове уничтожен музей украинского националиста Шухевича
01 января 2024, 10:52

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Музей украинскому националисту Роману Шухевичу ликвидировали во Львове на западе Украины в результате взрывов.
Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовой в Telegram-канале. По его информации, утром в понедельник во Львове произошли взрывы. Обломки беспилотников повредили университет, где учился лидер «Организации украинских националистов»* Степан Бандера.

«В день рождения Степана Бандеры полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще», - сообщил Садовой.
Шухевич был одним из бывших руководителей запрещенных в РФ нацорганизаций ОУН-УПА*, которые признаны в материалах Нюрнбергского процесса пособниками фашистов во время Второй мировой войны.

На счету ОУН-УПА* большое количество преступлений, в их числе Волынская резня, во время которой массово уничтожили польское население в Волыни в 1943 году. Были убиты и тысячи украинцев, которые отказались от сотрудничества c националистами.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что целью специальной военной операции на Украине остается разоружение ВСУ и отказ современного украинского государства от идеологии неонацизма. Медведев добавил, что смещение правящего бандеровского режима является недекларируемой, но неизбежной целью.

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В Днепре после взрыва вспыхнул пожар на одном из предприятий

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* Запрещенные в России экстремистские организации
#всу
#сво
#украина
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ВСУ обстреляли посёлок Красное в Белгородской области
01 января 2024, 10:47

Фото: istockphoto / frantic00

Под обстрел ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского городского округа. Об этом сообщил глава Белгородской области в своем телеграмм-канале.
В ходе обстрела ВСУ посёлка Красное никто из мирных жителей не пострадал.

«В одном частном жилом доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. В ближайшее время закроем тепловой контур дома, а затем приступим к восстановительным работам», - рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Стоит отметить, что еще один снарядов упал на территорию школы

Ранее, 30 декабря, украинские войска произвели массированный обстрел Белгорода.

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#крыша
#Вячеслав Гладков
#всу
#обстрел
#пострадавшие
#сво
#белгород
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В Днепре после взрыва вспыхнул пожар на одном из предприятий
01 января 2024, 10:42

Фото: istockphoto/Distortion Media

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в течение часа пожарные ликвидировали огонь.
ТАСС сообщает, что возгорание произошло после взрыва на одном из предприятий, которое располагается в Днепре (ранее - Днепропетровск) на востоке Украины.

Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«В Днепре попали по одному из предприятий. Там произошло возгорание. В течение часа пожарные потушили огонь», - сообщил Лысак в Telegram-канале.
Ранее Наталья Гуменюк, представитель оперативного командования «Юг» ВСУ сообщила, что в Одессе вспыхнул пожар, но его оперативно ликвидировали. Объект портовой инфраструктуры повредили в Одессе на юге Украины, пишет ТАСС.

«Под угрозой оказалась портовая инфраструктура. К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов», - сообщила Гуменюк в эфире украинского телеканала «Рада».
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#сво
#украина
#россия
#новости
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Захарова отреагировала на обстрел Донецка в новогоднюю ночь
Захарова назвала обстрелявших Донецк в новогоднюю ночь террористическим зверьем
01 января 2024, 10:09

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что только террористическое зверье могло обстрелять Донецк в новогоднюю ночь. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.
По словам официального представителя МИД РФ, обстрел со стороны противника велся по гражданским объектам. Захарова напомнила о том, что в результате данной атаки есть раненые и погибшие.

Напомним, представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. При этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о семи раненых в результате обстрела Донецка ВСУ в новогоднюю ночь.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#военные
#ночь
#погибшие
#мид рф
#всу
#вс рф
#обстрел
#захарова
#воздушная
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В Одессе повредили объект портовой инфраструктуры
01 января 2024, 09:59

Фото: istockphoto/surasak petchang

Наталья Гуменюк, представитель оперативного командования «Юг» ВСУ сообщила, что в Одессе вспыхнул пожар, но его оперативно ликвидировали.
Объект портовой инфраструктуры повредили в Одессе на юге Украины, пишет ТАСС.

«Под угрозой оказалась портовая инфраструктура. К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов», - сообщила Гуменюк в эфире украинского телеканала «Рада».
Других подробностей не приводится.

В ночь на понедельник воздушная тревога в Одесской области продолжалась более 3,5 часа. Украинские издания писали о серии взрывов в Одессе.

Ранее сообщалось, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своём Телеграм-канале.

В публикации говорится, что в воскресенье, 31 декабря, из реактивной ракеты залпового огня по Донецку было выпущено 20 ракет.

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#всу
#украина
#сво
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На краснолиманском направлении военные поразили живую силу и бронетехнику ВСУ
01 января 2024, 08:38

Фото: iStock/Alex Kochev

В Минобороны сообщили, что после ударов экипажи штурмовиков Су-25 выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей. Затем они вернулись на аэродром базирования.
ТАСС сообщает, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удары по живой силе и легкобронированной технике ВСУ на краснолиманском направлении.

Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атаку производили с кабрированием на предельно малой высоте. В докладе передового авиационного наводчика указано, что все указанные цели успешно поразили. Полет состоялся в штатном режиме, без происшествий.

Пилот Су-25 с позывным Малой сообщил, что полет проходил с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника.

«Поставленную боевую задачу выполнили с хорошим качеством. Поставленные боевые цели были выполнены. Победа будет за нами», - сообщил Малой.
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Сотрудники немецкого телеканала оказались под обстрелом в отеле Харькова
Сотрудники и переводчик телеканала ZDF оказались под обстрелом в Харькове
01 января 2024, 08:27

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Сотрудники и переводчица телеканала ZDF оказались под обстрелом в Харькове.
Они располагались в отеле «Харьков Палас» во время российского удара. Он был нанесен по иностранным наемникам и офицерам Главного управления разведки (ГУР) и ВСУ.

По данным телеканала, пострадала переводчица. Она получила переломы. В холле отеля она сломала ребро и три позвонка, сообщает корреспондент ZDF Алисия Юнг.

«Чудом мы все выжили: трое из нас на пятом этаже, коллега в холле и коллега, который в момент удара находился на 11 этаже», —говорит журналистка.

Ранее сообщалось, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своём Телеграм-канале.

В публикации говорится, что в воскресенье, 31 декабря, из реактивной ракеты залпового огня по Донецку было выпущено 20 ракет.

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#украина
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