Губернатор рассказал о ходе эвакуации в Воронежской области

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Губернатор Александр Гусев написал в своем Telegram-канале, что в пункты временного размещения прибыли 50 человек из Подгоренского района Воронежской области, где ввели режим ЧС после ночной атаки дронов.
В пунктах организовано питание и медицинская помощь. Уточняется, что часть граждан поехали к родственникам.
По словам Гусева, двух пожилых женщин госпитализировали. Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей.
Напомним, пожар произошел на одном из складов в Воронежской области после атаки украинских дронов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. В результате вражеской атаки никто не пострадал. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
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По словам Гусева, двух пожилых женщин госпитализировали. Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и следовать рекомендациям властей.
Напомним, пожар произошел на одном из складов в Воронежской области после атаки украинских дронов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. В результате вражеской атаки никто не пострадал. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
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Екатерина Коршунова