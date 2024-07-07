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В Воронежской области после атаки БПЛА произошел пожар на складе

07 июля 2024, 08:13
Фото: iStock/O_Lypa

Фото: iStock/O_Lypa

Возгорание произошло на одном из складов в Воронежской области после атаки украинских дронов. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
Уточняется, что в Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. Гусев отметил, что ПВО обнаружили и уничтожили несколько вражеских беспилотников над территорией региона. При падении их остатков произошел пожар.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, военнослужащие и представители власти для ликвидации ЧС.



Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали нефтебазу «Лукойла» в Краснодарском крае. Момент взрыва был заснят камерой с одной из проезжавших мимо нефтебазы машин.

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ВС РФ подбили Bradley и забрали трофейный РЭБ под Часов Яром
07 июля 2024, 08:37

Фото: iStock/Evgeny555

Российские военнослужащие из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа уничтожили боевую машину пехоты американского производства Bradley с экипажем внутри. Об этом изданию РИА Новости сообщил командир штурмовой группы данной бригады с позывным «Кучер».
Боец рассказал, что после поражения американской машины, используемой ВСУ, российские солдаты сняли с нее трофейный РЭБ.

«Кучер» отметил, что уничтожить Bradley ВС РФ удалось в ходе наступления российский армии на Часовоярском направлении.

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#сво
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Важнейшая часть ракеты Storm Shadow попала в распоряжение российских военных
Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow
07 июля 2024, 07:24

Фото: iStock/bpawesome

Кумулятивная боевая часть европейских ракет Storm Shadow/SCALP, которые поставляются киевскому режиму, была изучена российскими специалистами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на инженера, специалиста по работе с вооружением.
Отмечается, что в результате исследований были определены глубина пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. Инженер отметил, что в процессе работы стало известно, какие датчики цели задействуются.

Уточняется, что благодаря изучению ракеты отечественными специалистами появится возможность принять контрмеры для защиты от подобного оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.

Напомним, Storm Shadow является малозаметной крылатой ракетой воздушного базирования. Она запускается с самолетов. Дальность поражения составляет от 250 до 560 км.

Ранее сообщалось, что российские эксперты провели исследование устройства кассетного суббоеприпаса, используемого в ракете ATACMS.

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#спецоперация
#вс рф
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Город в ДНР попал под один из самых массированных обстрелов Украины
Жительница Горловки рассказала об одном из самых массированных обстрелов ВСУ
07 июля 2024, 07:12

Фото: iStock/Standart

Прошлой ночью город Горловка в ДНР попал под один из самых массированных обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщила местная жительница Наталья в разговоре с РИА Новости.
Наталья рассказала, что настолько мощного обстрела не было уже долгое время. По ее словам, было много прилетов, которые происходили один за другим.

Женщина отметила, что во время обстрела укрывалась в подвале вместе с соседями. Они находились там около восьми часов. Наталья заключила, что в подвале было много людей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
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Солдаты ВСУ переплыли Днепр на самодельных плотах и сдались в плен
07 июля 2024, 06:21

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи самодельных плотов из пустых пластиковых бутылок переплыли Днепр с правого берега на левый и организованно сдались российским военным в Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на источники в российских правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, российские военнослужащие ждали украинских солдат, так как они связались с ними по специальным каналам перед переходом и обсудили детали своей капитуляции.

Ранее украинский боец заявил, что он был схвачен российскими военными из-за сослуживцев, который отправились к проституткам. Они должны были заменить его на этой посту, но вовремя не вернулись в подразделение.

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#херсонская область
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Во Франции заявили об отсутствии веры в победу Украины
Политолог Бонифас: никто не верите в победу Украины
07 июля 2024, 05:35

Фото: iStock/zabelin

Никто не верит в способность украинской армии победить на поле боя, заявил французский политолог Паскаль Бонифат, сообщает ТАСС.
По его словам, никто также не разделяет веру в то, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Эксперт подчеркнул, что Россия еще не выиграла конфликт, но он уже «набирает обороты».

«Для [президента РФ Владимира] Путина ситуация несколько проясняется», – отметил Бонифас.

Ранее Соединенные Штаты рекомендовали Украине изматывать силы российской армии при помощи обороны. Белый дом заявил, что конечной целью конфликта является восстановление территориальной целостности Украины и «осознание Россией стратегического поражения».

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В Днепропетровской области Украины прогремел ряд взрывов
07 июля 2024, 02:44

Фото: istockphoto/RamonCast

В Павлограде Днепропетровской области на востоке Украины произошел ряд взрывов, передает издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.
Прочие подробности на данный момент не приводится.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была в таких областях, как Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черкасская.

6 июля сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне. Воздушная тревога в городе объявлена не была.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#харьковская область
#взрыв
#воздушная тревога
#киев
#херсонская область
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В шести областях Украины за два часа объявили воздушную тревогу
07 июля 2024, 01:21

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу за последние два часа объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. На это указывают данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно опубликованной информации, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 22:15, в Сумской – в 23:27, в Кировоградской – 23:41, в 23:51 – в Полтавской. Сирены в Днепропетровской области зазвучали в 0:16 и через 7 минут – в Николаевской.

Ранее Минобороны сообщило, что в Белгородской области сбили 7 украинских беспилотников. Средства ПВО отразили атаку ВСУ за два часа – с 21:15 по 23:20 по московскому времени.

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#сво
#всу
#минобороны
#пво
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Украинский военный оказался в плену из-за уехавших к проституткам сослуживцев
«Проститутки»: боец ВСУ назвал причину попадания в плен
07 июля 2024, 00:45

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военнослужащий Алексей Торишний рассказал, что был схвачен российскими военными в плен из-за уехавших к проституткам сослуживцев, рассказал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.
Украинец рассказал, что ожидал ротации на передовой на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Его коллеги, которые должны были заменить его, пошли к проституткам. Они пригласили и Торишниго, но он отказался, не пожелав изменять своей жене.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели два дня с девушками по вызову в съемной квартире и своевременно не вернулись в подразделение. В результате Торошний оказался в плену.

Ранее стало известно, что иностранные проститутки в Норвегии разработали новую схему привлечения клиентов, утверждая, что они беженки из Украины.

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#всу
#днр
#украина
#военные
#норвегия
#плен
#проституция
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Десантники ВС РФ установили флаг ВДВ над микрорайоном Канал в Часовом Яре
07 июля 2024, 00:26

Фото: iStock/zim286

Российские десантники установили еще один флаг ВДВ над микрорайоном Канал в Часовом Яре. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на телеграм-каналы. По данным издания, поднятие очередного флага подтверждает полный контроль ВС РФ над микрорайоном.
3 июля российские силы также взяли под контроль район «Новый» в Часовом Яре. За сам город уже давно идут ожесточенные бои. ВС РФ уверенно продолжают вытеснять противника в направлении канала Северский Донец — Донбасс.

Ранее в Минобороны России сообщали, что вооружённые силы РФ освободили село Сокол в ДНР.

Населенный пункт Сокол расположен в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, село удалось освободить силами подразделения группировки ВС РФ «Центр».

В конце мая российской армии удалось освободить населенный пункт Очеретино в ДНР.

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