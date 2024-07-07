В Воронежской области после атаки БПЛА произошел пожар на складе

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Возгорание произошло на одном из складов в Воронежской области после атаки украинских дронов. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
Уточняется, что в Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. Гусев отметил, что ПВО обнаружили и уничтожили несколько вражеских беспилотников над территорией региона. При падении их остатков произошел пожар.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, военнослужащие и представители власти для ликвидации ЧС.
Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали нефтебазу «Лукойла» в Краснодарском крае. Момент взрыва был заснят камерой с одной из проезжавших мимо нефтебазы машин.
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По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, военнослужащие и представители власти для ликвидации ЧС.
Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали нефтебазу «Лукойла» в Краснодарском крае. Момент взрыва был заснят камерой с одной из проезжавших мимо нефтебазы машин.
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Екатерина Коршунова