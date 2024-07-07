Город в ДНР попал под один из самых массированных обстрелов Украины

Фото: iStock/Standart
Прошлой ночью город Горловка в ДНР попал под один из самых массированных обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщила местная жительница Наталья в разговоре с РИА Новости.
Наталья рассказала, что настолько мощного обстрела не было уже долгое время. По ее словам, было много прилетов, которые происходили один за другим.
Женщина отметила, что во время обстрела укрывалась в подвале вместе с соседями. Они находились там около восьми часов. Наталья заключила, что в подвале было много людей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Появилось видео атаки беспилотников ВСУ на нефтебазу под Краснодаром
На Украине задержали уклонистов, собиравшихся на надувных кругах пересечь реку Тису
«Боевой хорёк»: Сибирские десантники приручили хорька на СВО
Женщина отметила, что во время обстрела укрывалась в подвале вместе с соседями. Они находились там около восьми часов. Наталья заключила, что в подвале было много людей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Появилось видео атаки беспилотников ВСУ на нефтебазу под Краснодаром
На Украине задержали уклонистов, собиравшихся на надувных кругах пересечь реку Тису
«Боевой хорёк»: Сибирские десантники приручили хорька на СВО
Екатерина Коршунова