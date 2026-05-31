Губернатор Ростовской области сообщил о пожаре и эвакуации после атаки БПЛА на регион
В Ростовской области после ночной атаки беспилотников загорелось топливное хранилище частного предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что пожар произошёл в Матвеево-Курганском районе из-за падения фрагментов БПЛА. Загорелся резервуар предприятия, которое обеспечивает сельхозпроизводителей. Экстренные службы и пожарный поезд уже работают на месте. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали, угрозы их жизни нет.
В посёлке Матвеево-Курган после налета дронов повреждения получили аптека, два магазина и легковой автомобиль. У зданий пострадали крыши, остекление и газовая труба. Подачу газа перекрыли.
По предварительным сведениям, пострадавших нет. Угроза новых атак беспилотников в регионе сохраняется. Власти призывают жителей соблюдать осторожность.
