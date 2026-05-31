Юноша расправился с отцом и тремя женщинами из-за второго брака родителя

31 мая 2026, 05:43

В Индии подросток убил отца-многоженца и трёх родственниц из-за второго брака родителя

Фото: iStock/Diy13

В Индии 17-летний юноша убил отца, его вторую жену, бабушку и племянницу из мести за второй брак родителя. Об этом сообщает портал NDTV.





Отмечается, что тела всех четырёх жертв нашли в сгоревшей машине. Сначала полиция подумала о несчастном случае, но следователей насторожило странное поведение парня: пока его родная мать рыдала, подросток спокойно сидел и пил чай. Кроме того, на одном из тел обнаружили ножевые ранения, а в автомобиле все погибшие лежали на задних сиденьях — передние остались пустыми.



