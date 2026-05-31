Юноша расправился с отцом и тремя женщинами из-за второго брака родителя

В Индии подросток убил отца-многоженца и трёх родственниц из-за второго брака родителя
В Индии 17-летний юноша убил отца, его вторую жену, бабушку и племянницу из мести за второй брак родителя. Об этом сообщает портал NDTV.
Отмечается, что тела всех четырёх жертв нашли в сгоревшей машине. Сначала полиция подумала о несчастном случае, но следователей насторожило странное поведение парня: пока его родная мать рыдала, подросток спокойно сидел и пил чай. Кроме того, на одном из тел обнаружили ножевые ранения, а в автомобиле все погибшие лежали на задних сиденьях — передние остались пустыми.
Молодой человек сознался на допросе. Он затаил злобу на отца, который женился повторно и, по словам задержанного, дурно относился к его матери. Школьник постоянно смотрел передачи о преступлениях и запоминал, как заметать следы.
В ночь преступления парень не ложился до четырёх утра, играя в телефоне, а затем вошёл в комнату отца и ударил его ножом. Разбуженная мачеха подняла крик, на который сбежались родственники. Однако это не предотвратило трагедию — мать и тётя юноши решили поддержать его. Они помогли подростку расправиться с мачехой, бабушкой и племянницей.
Трупы погрузили в авто и подпалили, пытаясь изобразить ДТП, но обман раскрылся. Сейчас трое преступников находятся под арестом, правоохранители возбудили уголовное дело.