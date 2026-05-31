Захарова указала на нежелание Прибалтики обсуждать права русских в суде ООН
Латвия, Эстония и Литва отказались от переговоров по жалобе Российской Федерации в Международный суд ООН. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила неконструктивную реакцию прибалтийских государств на справедливые претензии Москвы, указывая на их отказ от переговорного процесса. Поводом для обращения России в главный судебный орган ООН стала последовательная политика этих стран по ущемлению прав русскоязычного населения.
Напомним, что в Латвии, Литве и Эстонии системно ограничивают использование русского языка, а также преследуют несогласных с официальным курсом граждан. Так, например, школьникам в Латвии запрещают разговаривать между собой на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время. Также в стране обсуждалось предложение убрать русскоязычные надписи с могил.
