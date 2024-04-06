Губернатор Старовойт: Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Тёткино

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Один человек получил ранение в результате обстрела ВСУ села Тёткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
В своём телеграм-канале губернатор написал, что в результате обстрела повреждения получили семь частных домовладений, шесть автомобилей местных жителей и три павильона на рынке. Пострадавший был оперативно доставлен в районную больницу. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, Старовойт сообщил, что под обстрел попало село Попово-Лежачи в том же Глушковском районе. В результате атаки были повреждены 13 домов и один автомобиль. К счастью, обошлось без жертв. После взрыва в одном из домов возник пожар, который был оперативно потушен. Руководитель областной администрации заверил, что собственникам будет оказана вся необходимая помощь в восстановлении и ремонте имущества.
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Александр Бойцов